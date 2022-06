ФОТО. Среди развалин Сигулдского замка выступила знаменитая британская рок-группа Placebo

В среду, 22 июня, на эстраде в развалинах Сигулдского замка выступила британская альтернативная рок-группа Placebo. Музыкальный коллектив посетил Латвию накануне Лиго в рамках концертного тура в честь своего нового, восьмого альбома Never Let Me Go.

Альбом Never Let Me Go вышел в марте этого года и во время концерта в Сигулде большая часть программы состояла именно из новых песен. Однако группа побаловала поклонников и старыми песнями Slave to the Wage, Special K, Infra-Red, Bionic, а также другими хитами с предыдущих альбомов.

Placebo завершили выступление кавер-версией песни Кейт Буш Running Up That Hill, которая долгое время была в репертуаре группы, а теперь набирает новую популярность именно оригинальная версия композиции, благодаря сериалу Stranger Things.

Концерт Placebo в Сигулде прошел при полном аншлаге.

Группа Placebo была основана в 1994 году, когда певец, композитор и мульти-инструменталист Брайан Молко познакомился с гитаристом Стефаном Олсдалом, который до сих пор является ядром группы.