ФОТО: Украинские флаги и сила панк-рока – в Риге выступили Gogol Bordello

Американская иммигрантская панк-рок-группа Gogol Bordello во главе со своим лидером украинского происхождения Евгенией Гудзем посетила Ригу с мощным концертом 13 июня. Сцена зала Palladium была украшена украинской символикой и флагами.

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Изначально было объявлено, что группа приедет в Латвию в рамках тура Roaring 2020s, который начался вскоре после пандемии Covid-19, но после вторжения России в Украину 24 февраля турне приобрело совсем другой смысл, а также новое название новое — "Solidaritine".

Gogol Bordello и их лидер Евгейний Гудзь с самого начала войны собирают средства для поддержки Украины в сотрудничестве с различными международными организациями. Тур Solidaritine призван сигнализировать всему миру о свободе и правах Украины. И рижский, и другие концерты Gogol Bordello посвящены защитникам Украины и борьбе за демократию.

Благодаря своему уникальному стилю, в котором традиционные инструменты цыганской музыки аккордеон и скрипка смешиваются с элементами панк-рока, Gogol Bordello, основанная в Нью-Йорке в 1999 году, получила широкое признание и всеобщую любовь публики. Журнал Billboard называл ансамбль "самой горячей группой, которую подарил миру Нью-Йорк", в то время как респектабельный музыкальный журнал Rolling Stone охарактеризовал Gogol Bordello, как "группу, которая дает самое страстное живое выступление в мире".

Рижский концерт не стал исключением: на концерте прозвучали такие известные хиты группы, как "Not a Crime", "Immigrant Punk", "My Companjera", "Start Wearing Purple", "Wonderlust King, песня, посвященная украинским волонтерам «Тероборона» и многие другие. Кульминацией финала концерта стали хиты "Undestructable" и украинская народная песня "Червона калина", которую Гудзь спел, стоя на барабанах.



Напомним, что группа Gogol Bordello уже несколько раз посещала Латвию, как с отдельными концертами, так и в рамках фестиваля Summer Sound.