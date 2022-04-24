ФОТО. Украинские звезды дали в Риге благотворительный концерт

23 апреля в Arēna Rīga прошел благотворительный концерт "Добрый вечер! Мы из Украины" с участием украинских звезд.

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Известные украинские артисты и комики вышли на сцену, чтобы помочь детям Украины. Все средства от продажи билетов были направлены в фонд Маши Ефросининой. Известная украинская телеведущая во время войны переквалифицировала работу своего благотворительного фонда для закупки лекарств, еды и других гуманитарных продуктов для женщин, детей и людей пожилого возраста.

В Риге во время благотворительного концерта выступили певцы Монатик, Dorofeeva (Надя Дорофеева), Сергей Бабкин (5nizza), Алина Паш, Джерри Гейл (Яна Шемаева) и комики Евгений Сморыгин, Елена Кравец, Дмитрий Танкович, Виктория Булитко, Наталья Гарипова, Максим Коновал, Савьян, Юрий Карагодин.