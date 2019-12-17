Mārcis Gaujenietis
Foto: Mārcis Gaujenietis

14 декабря в Домском соборе прошел уже 14-й традиционный зимний концерт "Рождественская прелюдия".

Чтобы вместить всех желающих, Фонд Инессы Галанте в этом году провел дополнительный дневной концерт, который также собрал аншлаг.

Со сцены впервые прозвучали несколько произведений французского композитора-романтика XIX века Шарля Франсуа Гуно. Незаслуженно забытые композиции много лет назад обнаружил композитор и органист Айвар Калейс. Слушатели концертов стали свидетелями премьерного исполнения в выступлениях сопрано Инессы Галанте и контратенора Сергея Егерса, юных лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте", а также самого автора находок.

Также в концертной программе прозвучали знаменитые произведения Бетховена, Баха, Мендельсона, Грубера, Скарлатти, Сезара Франка и Бруно Скулте.

"Рождественская прелюдия" традиционно собрала под сводами Домского собора известных людей страны. В этом году концерт посетили: экс-президенты Латвии Вайра Вике-Фрейберга с супругом и Раймондс Вейонис с супругой, председатель Сейма Инара Мурниеце, мэр столицы Олег Буров и депутат Европарламента Андрис Америкс с супругами, глава бюджетной комиссии сейма Мартиньш Бондарс с супругой Иевой, актриса Лилита Озолиня с дочерью Лилианой, медиа-эксперт Гунта Лидака, присяжный адвокат Виктор Тихонов с семьей, предприниматель Сол Букинголтс, почетный консул Австрийской Республики в Латвии Бернард Лев, руководитель департамента по международным отношениям Latvijas dzelzceļš Сильвия Дреймане с сыном Карлисом и партнерами из России и другие.

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