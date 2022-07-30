ФОТО. В Лиепае проходит фестиваль Summer Sound: как прошел первый день
Foto: DELFI

После двухлетнего перерыва в Лиепае проходит легендарный музыкальный фестиваль Summer Sound.

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На крупнейшем пляжном фестивале в странах Балтии уже выступили: украинский коллектив Go-A и латвийская группа DaGamba, легенда хип-хопа Gacho, а также рэперы Eliots, Sour J и Prusax.

Кроме того, на малых сценах перед зрителями выступили Jumprava, Pienvedēja Piedzīvojumi, Inokentijs Mārpls, Rīgas Modes и многие другие.

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