ФОТО: В Palladium выступили американские Eagles Of Death Metal
Foto: DELFI

В субботу, 22 мая на сцене концертного зала
Palladium выступила американская рок-группа Eagles Of Death Metal. Для коллектива это стало первым выступлением в Латвии. Особым гостем концерта были обладатели Grammy англичане Bones UK.

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Eagles Of Death Metal начинался как сайд-проект двух лучших друзей и рок-музыкантов - Джесси Хьюза и Джоша Хомма, который превратился в глобальную концертную группу. Несмотря на название, Eagles Of Death Metal не является хэви-металлической группой. Их музыка варьируется от гаражного и альтернативного рока до элементов блюз-рока, панк-рока и глэм-рока.

С момента создания Eagles Of Death Metal выпустили четыре студийных альбома, гастролировали с The Distillers, The Strokes, Guns N' Roses, Placebo и создали каверы на многие песни исполнителей самых разных стилей, среди которых Дэвид Боуи, Kiss, Pixies, The Ramones, Джордж Майкл, Кэт Стивенс и другие артисты.

В 2015 году в результате нападения на парижский концертный зал "Батаклан" во время концерта Eagles of Death Metal 13 ноября погибли 89 человек, в том числе продавец атрибутики группы. Еще 41 человек погиб в тот же вечер в результате других нападений исламистов в Париже.

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