ФОТО: В Юрмале завершился фестиваль "THE BEST OF Summertime — приглашает Инесса Галанте"

21 августа состоялся заключительный вечер фестиваля "THE BEST OF Summertime — приглашает Инесса Галанте" — латвийская премьера шоу-мирового бестселлера Piaf! The Show.

Представление повествует о творчестве и жизни легенды французского шансона Эдит Пиаф, полностью погружая зрителя в атмосферу Парижа начала прошлого века. Шоу, вдохновленное фильмом "Жизнь в розовом цвете" (La Vie En Rose), и поставленное театральным режиссером из Ниццы Жилем Марсалой, через песни Пиаф и яркий визуальный ряд рассказало историю великой шансонье, ставшей одним из символов Франции.

19 августа в "Дзинтари" выступили музыкальные хулиганы из Германии — Shantel и группа The Bucovina Club Orkestar.

20 августа в Малом зале состоялся особый концерт "Viva Любовь!". В вечере приняли участие муза фестиваля Инесса Галанте и ее друзья, а также победители конкурса "Таланты Инессы Галанте". Вечер продолжился в Большом зале выступлением нью-джаз коллектива из Германии Club Des Belugas с певицей Анной Лука.

18 августа фестиваль открывал дуэт из Австрии Igudesman & Joo. Алексей Игудесман и Хьянг-Ки Джо являются не только гениальными классическими музыкантами, но и имеют титул абсолютных новаторов в области музыкальной комедии. Совместно с израильским контрабасистом-виртуозом Адамом Бен Эзра артисты представили латвийской публике новую программу под названием Play it Again.