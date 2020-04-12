Знаменитый итальянский оперный певец Андреа Бочелли выступил в пасхальное воскресенье в пустом Миланском соборе. Запись концерта доступна на его канале в You-Tube.

Концерт транслировался онлайн на YouTube-канале певца. Его просмотрели более двух миллионов человек. По словам певца, его выступление должно стать "посланием любви, исцеления и надежды".

Концерт состоялся в в символическом месте — Миланском кафедральном соборе, который на данный момент закрыт для посетителей из-за распространения Covid-19. Бочелли выступил в сопровождении органиста собора Эмануэле Вианелли.

"В день, когда мы празднуем веру в торжество жизни, я имею честь принять приглашение города и Миланского собора выступить. Я верю в силу общей молитвы, я верю в христианскую Пасху, в универсальный символ возрождения, в котором каждый человек на свете — неважно, верующий он или нет — действительно нуждается прямо сейчас", — сказал Бочелли.