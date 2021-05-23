ФОТО, ВИДЕО: Победителем "Евровидения" стала Италия
Foto: AFP/Scanpix/LETA/

В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме завершился конкурс "Евровидение". Победителем в этом году стали представители Италии - группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

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В сумме победители получили 524 балла от жюри и зрителей. Именно последние обеспечили итальянцам победу, добавив 318 баллов к 206 от жюри.

Группа Måneskin получила известность после участия в итальянской версии шоу X Factor в 2017 году, где музыканты заняли второе место. Они также заняли первое место на фестивале Sanremo, который также является национальным отбором на Евровидение.

Второе место заняла представительница Франции Барбара Прави (499 баллов). На третьем - певец из Швейцарии Gjon's Tears (432 балла).

Последнее, 26-е место в финале заняла Великобритания, которая не получила ни одного балла.

Представлявшая Литву группа The Roop заняла 8 место (220 баллов). Представители Латвии и Эстонии в этом году в финал не попали.

Точные данные о голосовании будут обнародованы позже. По прогнозам букмекеров лидировала Италия, победу которой за несколько часов до старта финального выступления участников оценивали в 29%.

Согласно правилам конкурса, следующий конкурс пройдет в Италии.

А вот так голосовали национальные жюри и зрители. В первой таблице - общий результат, во второй - сумма голосов только жюри.

ФОТО, ВИДЕО: Победителем "Евровидения" стала Италия
Foto: Ekrānuzņēmums

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