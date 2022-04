В ночь с 3 на 4 апреля в Лас-Вегасе прошла 64-я церемония вручения музыкальной премии Grammy.

Церемония награждения прошла в привычном формате впервые с начала пандемии. В целом награды были объявлены в 86 категориях.

Победителем в считающейся главной номинации "Альбом года" стал Джон Батист ("We Are"), претендовавший на награду в 11 категориях - в 5 из них он победил. Лучшим поп-пальбомом назван Love for Sale Леди Гаги и Тони Беннетта. "Лучшим новым исполнителем" названа Оливия Родриго, чья песня Drivers License также была признана лучшей поп-композицией.

В номинации "Песня года" победил дуэт Silk Sonic (Бруно Марс и Андерсон Паак) с композицией Leave The Door Open.

Группе Foo Fighters, которая неделю назад потеряла барабанщика (Тейлор Хокинс скончался предположительно от передозировки), вручили три статуэтки - в категориях "Лучшее рок-исполнение" (Making A Fire), "Лучшая рок-композиция" (Waiting On A War) и "Лучший рок-альбом" (Medicine At Midnight). Участники группы из-за траура не участвовали в церемонии, а также отменили все ближайшие выступления.

Полный список лауреатов Grammy опубликован на домашней странице премии.

Перед участниками церемонии с видеообращением также выступил президент Украины Владимир Зеленский, призвав их и зрителей поддержать его страну в войне с Россией "любым способом".

"Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей, - сказал политик. - Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием".