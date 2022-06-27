ФОТО: Звезды, протесты и поддержка Украины — в Великобритании прошел фестиваль Гластонбери
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Великобритании состоялось одно из главных музыкальных событий этого лета — грандиозный фестиваль Гластонбери. Он ежегодно проводится в Юго-Западной Англии на ферме Worthy Farm в графстве Сомерсет и в этот раз, после двухлетнего перерыва собрал более 200 тысяч участников.

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В 2022 году мероприятие длилось с 22 по 26 июня. Программа каждого дня была насыщена концертами звезд первой величины и всевозможными перформансами, которые устраивались на нескольких десятках сцен. Гости фестиваля в основном располагались в огромном палаточном лагере. В этом году главными звездами события стали Билли Айлиш, рэпер Кендрик Ламар (на фото) и Пол Маккартни, который спел дуэтом с цифровым Джоном Ленноном.

На фестивале также выступили икона R&B Дайана Росс, бывший участник Oasis Ноэль Галлахер и его группа High Flying Birds, Сэм Фендер, Роберт Плант и скрипачка Элисон Краусс, трио HAIM группы Elbow и Wolf Alice, дуэт Pet Shop Boys и многие другие.

ФОТО: Звезды, протесты и поддержка Украины — в Великобритании прошел фестиваль Гластонбери
Foto: AP/Scanpix/LETA

Фестиваль в Гластонбери — это не только масштабное развлекательное мероприятие, но и платформа, на которой тысячи артистов и зрителей выражают свое мнение по социальным и политическим вопросам. В этом году фестиваль ознаменовался поддержкой Украины и протестами против решения Верховного суда США отменить закон о женских абортах в 50 штатах.

Фестиваль открылся в этом году видеообращением Президента Украины Владимира Зеленского. Он обратился к участникам музыкального фестиваля с просьбой распространять правду о войне в Украине.


Также в пятницу, 24 июня, на концертах в Гластонбери широко прозвучало решение Верховного суда США об отмене закона о праве женщин на аборт. Певица Билли Айлиш назвала это "черным днем ​​для женщин США", а рэпер Кендрик Ламар выразил поддержку женщинам и их правам во время своих выступлений.

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