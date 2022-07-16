ФОТОГАЛЕРЕЯ. Танцы, музыка, свет. От Caribou до Jamie XX: как прошел первый день фестиваля Positivus
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В пятницу, 15 июля, в Риге на Луцавсале состоялся первый день 14-го фестиваля Positivus. Впервые с 2007 года фестиваль проходит в Риге, ранее - до пандемии - он собирал меломанов в Салацгриве.

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В первый фестивальный день на Луцавсале выступили Jamie XX, Асаф Авиданс, Yves Tumor & It's Band и многие другие музыканты. Один из хедлайнеров фестиваля Megan Thee Stallion не смогла выступить в первый день, как было запланировано. Из-за проблем с авиасообщением ей не удалось прибыть в Ригу вовремя.

У посетителей фестиваля была возможность посмотреть кино, танцевать под музыку диджеев и принять участие в различных развлекательных мероприятиях.

Публика и атмосфера: первый день фестиваля


Выступление хедлайнера первого дня – Jamie XX

Выступление Caribou – одного из самых ожидаемых музыкантов

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