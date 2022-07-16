ФОТОГАЛЕРЕЯ. Танцы, музыка, свет. От Caribou до Jamie XX: как прошел первый день фестиваля Positivus

В пятницу, 15 июля, в Риге на Луцавсале состоялся первый день 14-го фестиваля Positivus. Впервые с 2007 года фестиваль проходит в Риге, ранее - до пандемии - он собирал меломанов в Салацгриве.
В первый фестивальный день на Луцавсале выступили Jamie XX, Асаф Авиданс, Yves Tumor & It's Band и многие другие музыканты. Один из хедлайнеров фестиваля Megan Thee Stallion не смогла выступить в первый день, как было запланировано. Из-за проблем с авиасообщением ей не удалось прибыть в Ригу вовремя.
У посетителей фестиваля была возможность посмотреть кино, танцевать под музыку диджеев и принять участие в различных развлекательных мероприятиях.