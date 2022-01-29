Госинспекция труда выпустила песню "Будь уверен, что на работе безопасно!"

Латвийская Государственная инспекция труда в рамках информационной кампании выпустила песню о безопасности труда – "Будь уверен, что на работе безопасно!".

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Цель песни – инновационным способом повысить осведомленность общества о важности охраны труда, необходимости и эффективности ее практического применения, а также привлечение работающих в опасных отраслях предприятий для получения поддержки в рамках проекта ЕСФ.

Аранжировку песни записала известная в Латвии джаз-фанк группа Very Cool People, песню исполнили - джаз и соул-певица Кристине Праулиня и представители компаний, работающих в опасных отраслях: Мартиньш Ятниекс, Эдгар Звейниекс, Ольга Палушина, Раймонд Эйзеншмитс, сестры Патмалниеце – Элита Патмалниеце и Илзе Патмалниеце и Андис Скрабутенс. Автор музыки к песне - Ингар Вилюмс, автор слов - Байба Каулиня.

По словам Ингара Вилюмса, "Так как я сам учился в Рижском техническом университете на факультете электроснабжения, где одним из изучаемых предметов была именно "охрана труда", я прекрасно понимаю, насколько эта тема важна и актуальна. Принимая участие в создании песни, я хотел помочь обратить внимание общества на вопросы охраны труда, которым люди в повседневной жизни, возможно, не уделяют должного внимания, что зачастую приводит к большому количеству несчастных случаев".

Цель песни — простым языком объяснить основные риски в области охраны труда, а также рассказать о механизмах их предотвращения. "Мы все понимаем значение термина "безопасные условия труда", однако не всегда уделяем должное внимание их обеспечению. Есть множество способов подчеркнуть важность безопасности труда. На мой взгляд, песня адресована широкому кругу слушателей и сможет улучшить безопасность труда во многих отраслях", - отмечает один из исполнителей песни, председатель правления Латвийского объединения строительных инженеров Раймонд Эйзеншмитс.

Чтобы лучше показать актуальность темы, в рамках кампании будут опубликованы пресс-релизы, организованы информационные кампании, мероприятия в социальных сетях, а также другие мероприятия, в ходе которых эксперты отрасли будут делиться практическими советами по охране труда.

Кампания реализуется в рамках проекта рабочей программы "Рост и занятость" Европейского Социального фонда и при поддержке ЕСФ.