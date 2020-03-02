Группа Little Big будет представлять Россию на "Евровидении"
Foto: vk.com

Россию на конкурсе "Евровидение" в мае 2020 года будет представлять группа Little Big. Об этом сообщили в эфире программы "Время" на Первом канале.

Премьера песни, с которой группа будет выступать на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

Как известно, "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме (Нидерланды). В общей сложности за право принять международный конкурс боролись пять городов, однако в итоге организаторы выбирали между Роттердамом и Маастрихтом.

Группа Little Big была основана в 2013 году. Наибольшую известность ей принес трек Skibidi, набравший на YouTube 360 млн просмотров.

В прошлом году победу в конкурсе одержал исполнитель из Нидерландов Дункан Лоуренс. Он исполнил композицию Arcade, чем нарушил правило фестиваля — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре. Однако европейский вещательный союз не стал аннулировать победу артиста. На втором месте оказалась Италия, на третьем — Россия.

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