Группа "Мумий Тролль" отказалась выступать на рок-фестивале в Москве

Группа "Мумий Тролль" отказалась от выступления на рок-фестивале "Музыка с сильным характером" в Москве. Об этом сообщает "Коммерсантъ". Лидер рок-группы Лагутенко заявил, что участие в шоу "не представляется возможным".

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Следует отметить, что последний пост группы в Instagram датирован 2 марта, когда Лагутенко написал ативоенный пост: "Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…"

Рок-группа "Сплин" также не выступит на фестивале "Музыка с сильным характером" — их участие было отменено организаторами, так как несколько дней назад лидер группы Александр Васильев выразил поддержку другим российским музыкантам, эмигрировавшим из России на концерте в Воронеже. При этом сами музыканты узнали об этом за несколько дней до события.