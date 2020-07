Игорь Крутой отменил "Новую волну" из-за коронавируса

View this post on Instagram

Дорогие друзья! Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2020» в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы… На протяжении последних двух месяцев мы откладывали окончательное решение о возможности проведения конкурса, надеясь на то, что ситуация стабилизируется и культурно-массовые мероприятия начнут проходить в своих обычных форматах, с полными залами зрителей и необыкновенной атмосферой на площадке, так любимой и ценимой поклонниками «Новой волны». Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней. Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие придавало «Новой волне» на протяжении 18 лет признанный всеми статус Международного конкурса. Поэтому организатором «Новой волны», компанией «АРС», было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках. Друзья, спасибо вам за любовь к музыке, за верность нашему конкурсу, за искренние и добрые пожелания, мы обязательно встретимся с вами в следующем году! И, как поётся в песне «Уходит праздник» (муз. И. Крутого, ст. И. Николаева) – «…Но год промчится, всё повторится, и вернётся «Новая волна»!!! До встречи в 2021-м!!! режиссёр клипа @alexigudin @newwave_official @ars.company #новаяволна #конкурс #арс #новаяволна2020 #казань #новаяволна2021 #праздник #спасибо #довстречи #уходитпраздник #жизньпрекрасна

