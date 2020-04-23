Пандемия коронавируса сильно повлияла в том числе и на отрасль электронной музыки. Поскольку большие фестивали отменены или отложены, многие знаменитые музыканты переходят в онлайн, используя услуги трансляций.Однако пользователям следует быть осторожными, если они хотят загрузить записи, которые им понравились во время трансляций диджеев, предупреждают эксперты компании Kaspersky.

В последние недели существенно увеличился поток данных в интернете, поскольку многие повседневные действия, например, встречи с друзьями, теперь проходят онлайн. Тенденция проводить больше времени онлайн может повлиять на скорость интернета и, таким образом, снизить качество трансляции, вызвать буферизацию или увеличить скорость загрузки. Один из способов избежать такой ситуации – загрузить музыку, которую можно слушать, перейдя на офлайн режим, особенно, если не можете как следует наслушаться трансляцию. Однако, если не уделять внимание источникам музыки, такое действие может вызвать неприятные последствия.

Анализ исследователями Kaspersky 100 наиболее популярных диджеев по версии DJ Mag показал, что с загрузкой электронной музыки из интернета следует быть очень осторожными. Исследование демонстрирует, что киберпреступники наиболее часто используют имена Дэвида Гетты, Алана Уокера, DJ Snake, Кельвина Харриса и Мартина Гаррикса, чтобы распространять зловреды с целью нажиться на интересе любителей электронной музыки.

Эти файлы включают в себя различные угрозы, в том числе рекламную программатуру и зловредных троянских коней, которые используются, чтобы уничтожать, блокировать, модифицировать или копировать данные или мешать деятельности компьютера или сетей.

Чтобы приятно провести время, слушая любимых исполнителей электронной музыки, Kaspersky рекомендует действовать следующим образом:

Повторно проверьте новейшие музыкальные записи и обратите внимание на название мелодий и миксов. Если название файла кажется подозрительным или вы не слышали такую песню, не загружайте файл.

Чтобы слушать музыку офлайн, старайтесь загружать ее из надежных источников.

Для полной защиты от различных угроз используйте надежное решение для обеспечения безопасности.