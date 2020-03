В рейтингах букмекерских прогнозов победителя "Евровидения" произошли перестановки - на первое место внезапно вырвалась Исландия.

Представители северной страны - группа Daði & Gagnamagnið - лидируют с песней Think About Things и 13% вероятности выигрыша конкурса. На втором месте - Россия, которую представит группа Little Big (песня пока неизвестна), у нее 10%. Литва, которая еще несколько дней назад была на вершине списка, на третьем месте с 10%. Четвертую позицию занимает Румыния, которую представит певица Roxen с балладой Alcohol You (7%), пятую - итальянский исполнитель Diodato с песней Fai rumore (5%).

Латвия, которая недавно занимала предпоследнее 40-е место в рейтинге, опустилась на 41-ю позицию.