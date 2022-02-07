Известны финалисты национального отбора "Евровидения". Маркусу Риве опять не повезло

5 февраля на Латвийском телевидении состоялся конкурс Supernova 2022, где прозвучало 17 песен, отобранных из более чем сотни заявок. В финал прошли 10 песен. Победитель конкурса будет представлять Латвию на Евровидении в этом году.

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В полуфинале за лучшую песню голосовали зрители и результаты суммировались с оценками профессионального жюри.

В финале за победу будут бороться следующие исполнители:

группа Inspo - "A Happy Place";

Амината — "I'm Lettting You Go";

Линда Рушениеце — "Pay My Own Bills";

группа Mēs jūs mīlam — "Ritch Itch";

Элина Глузунова — "Es pabiju tur";

группа Citi zēni — "Eat Your Salad";

группа Bermudu divstūris — "Bad";

группа Bujāns — "He, She, You & Me";

Микс Галвановскис — "I'm Just a Sinner";

группа Raum — "Plans".

К сожалению, уже восьмая попытка певца Марка Ривы попасть на "Евровидение" не увенчалась успехом. Микс Дукурс, который тоже много лет подряд пытался попасть на конкурс, снова не прошел в финал.

В финал также не прошли певица Беатрисе Хейслере, KATŌ, Патрик Петерсонс, певица Зельма и группа The Coco'nuts.

Финал конкурса Supernova покажут на LTV вечером 12 февраля и зрители узнают, какая песня представит Латвию на "Евровидении", которое в этом году пройдет в Турине. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а заключительный концерт — 14 мая. По результатам жеребьевки, представитель от Латвии выступит в первом полуфинале.