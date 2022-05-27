Kalush Orchestra выставили на аукцион приз "Евровидения" и панамку солиста

Победители "Евровидения" этого года —украинская группа Kalush Orchestra выставили на благотворительный аукцион главный приз европейского песенного конкурса — хрустальный микрофон. Кроме этого, фронтмен группы Олег Псюк, как и обещал, отдал на розыгрыш свою фирменную розовую панамку. Все вырученные деньги пойдут в помощь вооруженным силам Украины.

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Kalush Orchestra проводят две акции одновременно вместе с Благотворительным фондом Сергея Притулы. Группа объявила о начале трехдневного аукциона 25 мая. На поддержку украинской армии за один день уже собрано около 60 000 евро.

Розовую панаму, в которой на "Евровидении" выступал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк, можно выиграть, если перевести от 5 евро.

В свою очередь, победный трофей "Евровидения" — хрустальный микрофон — будет вручен самому щедрому участнику аукциона, его планируется передать тому, кто пожертвует наибольшую сумму за один раз. Это первый в мире аукцион с кубком победителя "Евровидения" для помощи армии.

"Каждый пожертвованный вами евро может спасти жизни украинских солдат", — говорит Сергей Притула, глава благотворительног фонда. Пожертвовать деньги можно здесь.