Канье Уэст выпустил альбом Donda. Почему его ждали так долго?

Donda — десятый студийный альбом рэпера Канье Уэста, названный в честь его матери, Донды Уэст. Пластинка вышла с черным квадратом вместо обложки, в нее вошли 26 композиций и интро. Один из треков, Jail pt 2, на момент написания материала оказался недоступен для прослушивания.

По данным Spotify, в записи недоступного трека приняли участие шок-рокер Мэрилин Мэнсон и рэпер DaBaby — оба недавно попали в громкие медийный скандалы. Мэнсона обвинили в психологическом и физическом насилии в отношении женщин, DaBaby оскандалился после серии гомофобных высказываний. Мэнсон также указан в авторах композиции Jail.

Впервые Уэст представил треки с Donda в середине июля 2021-го на небольшом мероприятии в Лас-Вегасе — об этом сообщал Variety со ссылкой на источники в соцсетях. Мероприятие нигде не транслировалось. Первое крупное предпрослушивание прошло в Атланте 22 июля. Тогда планировалось, что Donda выйдет на следующий день после концерта, однако этого так и не произошло; позже было объявлено, что пластинку выпустят 6 августа, а за день до этого на стадионе в Атланте пройдет второе массовое предпрослушивание. Однако и после очередного предпоказа Donda Уэст не решился выпустить альбом.

После предпрослушивания в Атланте Уэст не просто снова отказался выпускать Donda, но даже не стал покидать стадион, на котором презентовал пластинку. Он поселился в комнате без окон (из удобств в ней были лишь кровать, телевизор и гантели) и работал над завершающими штрихами пластинки. Сообщалось, что рэпера заметили посетители спортивного матча — он вышел к ним в той же одежде, в которой давал концерт за неделю до этого. Позже Уэст показал подписчикам снимки своего временного жилья, признавшись, что находится в ужасе от него.

Финальное предпрослушивание Donda прошло на стадионе в Чикаго 26 августа. Прошло с большой помпой — на стадионе была построена копия дома, в котором Уэст жил в детстве, в спектакле приняли участие Трэвис Скотт, Дон Толивер и Шенси, а также DaBaby и Мэнсон. В финале шоу Уэст предстал на сцене без маски, которую не снимал на публике уже несколько месяцев, а компанию ему составила Ким Кардашьян — она вышла на стадион в свадебном платье. Сцена породила слухи о том, что разрыв Уэстов мог завершиться воссоединением. Более того, в последней версии Donda появилась новая композиция Lord I Need You, на которой Канье читает: "Ты пришла сюда, чтобы показать, что все еще любишь меня".



За несколько дней до релиза Donda стало известно, что Уэст подал документы для официальной смены имени с Канье (Kanye) на Йе (Ye). Для этого музыкант обратился в верховный суд Лос-Анджелеса. О желании поменять имя рэпер уже говорил в 2018 году; тогда он объяснял, что слово ye чаще всего встречается в Библии и означает "ты". Помимо этого, рэпер зачем-то опубликовал в социальных сетях домашний адрес рэпера Дрейка — по слухам, между артистами возник конфликт из-за того, что Дрейк решил выпустить свой альбом Certified Lover Boy в день выхода Donda. Впрочем, пластинка канадского хип-хоп-артиста до сих пор не увидела свет.

Изначально Уэст планировал выпустить пластинку 24 июля 2020 года. С тех пор хип-хоп-исполнитель неоднократно радикально менял его содержание — он успел поделиться с поклонниками несколькими трек-листами альбома, менял порядок песен, их звучание, а также добавлял новых артистов на фитах. Релиз Donda переносился по меньшей мере четырежды.

Со времен первого анонса Donda Уэст успел поучаствовать в президентской гонке — в июле 2020-го рэпер заявил в Twitter, что выдвигает свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов. О желании заняться политикой артист сообщал еще в 2015-м, однако в этот раз даже провел несколько встреч с потенциальными избирателями и рассказал о своей политической программе; в частности, пообещал превратить организационную модель Белого дома в правительственную структуру наподобие той, что увидел в супергеройском боевике Marvel "Черная пантера", а также вернуть "страх и любовь к богу" в школы и бороться с вакцинациями и абортами.

В том же злосчастном 2020-м Уэст раскрыл публике серию экстремально личных деталей совместной жизни с Ким Кардашьян-Уэст — о том, что убеждал ее сделать аборт и о тщетных попытках Ким поправить его психическое здоровье. Позже артист и вовсе признался в желании развестись. Ким пыталась реанимировать отношения, изолировавшись с мужем на тропическом острове за пределами США в уединенной "крепости", однако позже сдалась — в январе 2021-го стало известно, что Кардашьян наняла специализирующегося на бракоразводных процессах адвоката и подала на развод. Брак Уэстов продлился шесть лет, супруги успели завести четверых детей, двоих из которых вынашивали суррогатные матери.

Когда рэпер работал над пластинкой The Life of Pablo, он трижды поменял название релиза, и по меньшей мере пять раз перенес дату его выхода. Трек-лист альбома также неоднократно менялся. Уэст продолжил вносить правки в The Life of Pablo даже после его релиза, утверждая, что его работа — это "живое, дышащее и меняющееся художественное выражение".