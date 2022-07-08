Карлос Сантана потерял сознание во время концерта

Всемирно известный музыкант Карлос Сантана, лидер группы Santana потерял сознание во время концерта на площадке под Детройтом (штат Мичиган, США). Об этом сообщает TMZ.

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74-летний музыкант упал в обморок, спев несколько песен — он сперва сел на сцену возле ударной установки, а после упал на спину. Работавшие на площадке врачи помогли ему и увезли со сцены.

На фото и видео, размещенных в социальных сетях, видно, как врачи оказывают Сантане помощь на сцене. Судя по всему, он махал зрителям, когда его увозили на каталке.

Менеджер Сантаны Майкл Врионис сообщил CBS News, что гитарист пострадал от жары и обезвоживания. Многократного обладателя музыкальной премии "Грэмми" госпитализировали в местную клинику для дальнейшего наблюдения, и сейчас он чувствует себя хорошо, рассказал агент.

Отметим, что Сантана сейчас редко выступает с концертами, так как осенью прошлого года он перенес операцию на сердце.