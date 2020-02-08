Каскадный оргазм, "гугл" в помощь и мама Билли Айлиш: эксперты "Евровидения" безжалостно оценили латвийских участников

Сегодня, 8 февраля в эфире Латвийского телевидения пройдет финал конкурса Supernova - национального отбора представителя Латвии на "Евровидении". Поклонники песенного состязания уже высказали свое мнение о наших исполнителях, которым поделились в Сети.

Своими впечатлениями поделились представители крупнейшего фан-блога Wiwibloggs Уильям Ли Адамс и Дебан Адереми. Они назвали лучшую, по их мнению, тройку Supernova, при этом оба были безжалостны в своих оценках.

Блогеры рассуждают о том, что композиция в исполнении ANNNA звучит так, как будто поет Билли Айлиш, а точнее, как будто поет ее мама или старшая сестра. Эксперты указали на то, что концепция песни интересна, но с этой работой далеко не уйдешь, потому что на большом "Евровидении" о ней бы быстро позабыли. Несмотря на то, что выступление было названо немного скучным и однообразным, Дебан и Уильям высоко оценили старательность Анны.

При оценке песни группы Bad Habits мнения экспертов разделились – Уильям признал, что у солиста великолепный голос, и порекомендовал отправить эту группу в Нэшвилл и Техас, где она нашла бы своего слушателя, при этом он упомянул о том, что Bad Habits отлично бы звучали в баре, где разрешается курить и где кто-то из посетителей показывал бы на них пальцем со словами "у этих парней есть будущее". Он также добавил, что песня хорошая, но она не до конца отработана, другими словами, она не победитель, но потенциал есть. Дебан, отвечая на слова песни, сказал, что пройти тысячу миль легче, чем послушать две минуты этой песни. В целом композиция быстро забывается.

Оценивая певца Дриксну, блогеры признали, что он действительно выглядит как артист и его уникальный голос очень хорош – он даже немного напоминает легендарных Smashing Pumpkins. Но для того, чтобы песня не затерялась среди прочих композиций и задержалась в памяти зрителя, ее необходимо очень качественно преподнести. Над ней нужно еще немного поработать, но она очень трогательная и представляет собой хороший стартовый материал.

Оценивать песню Эдгара Крейлиса эксперты начали с того, что стали гуглить ее название, потому что даже у людей, для которых английский язык является родным, нет ни малейшего представления о том, что это название означает. Джентльмены оценили уверенное поведение Эдгара на сцене – он выступает так, как будто представляет свой девятый альбом. Песня своеобразно сбалансирована – куплет звучит энергичнее, чем припев. По мнению экспертов, в целом композиция хороша, но потенциал Эдгара используется недостаточно, кроме того, стоит сменить название песни.

По оценке экспертов песня Катрины Биндере тоже хороша, но ей не хватает прогресса. Эта песня была первой, которую они не захотели дослушать до конца – несмотря на то, что Катрина выглядит просто великолепно, песня все-таки недостаточно хороша для Supernova.

Катрину Диманту эксперты оценили как очень энергичную участницу с песней, которая может понравиться и маме, и дочке, и бабушке. Блогеры отметили, что когда Катрина входила в состав группы Aarzemnieki, у нее не было возможности блеснуть так ярко, как во время этого выступления, а также они положительно оценили продолжительность песни – две минуты и двадцать секунд, потому что многие другие песни были именно на сорок секунд длиннее, чем следовало бы. Правда, насчет танцующего на фоне человека мнения разделились.

Слушая песню Мика Дукурса, представители Wiwibloggs выдержали только первую минуту, потому что композиция слишком скучная и невероятно убаюкивающая. Несмотря на наличие у Мика таланта и великолепного голоса, песня практически непригодна для "Евровидения".

Песня Саманты Тины потрясла экспертов не на шутку – они признали ее чем-то уникальным. Движения, голос, костюм – все на высоком уровне. Эксперты отметили, что в то время как в других песнях кульминация наступает хорошо если только раз, то в этой работе кульминация случается каждые 15 секунд. Они назвали это выступление визуальным и слуховым каскадным оргазмом. Правда, оба они указали на то, что запись не слишком хороша и без представления песня никуда не годится, однако общий образ впечатляет.

Костюм молодой певицы Селесте выглядит так, как будто она подсмотрела его в одном из сериалов Netflix о старшей школе, однако сама она производит такое впечатление, как будто ей не очень-то и хотелось находиться на сцене Supernova. Эту песню блогеры тоже не захотели дослушать до конца, автоматически предсказав ей низкое место на Supernovа.

В процессе выбора лучшей тройки мнения экспертов разделились только в вопросе второго места. Третье места оба отдали Катрине Диманте, второе место по их мнению разделили Дриксна и Эдгар Крейлис, а на первое место блогеры единодушно поставили представление Саманты Тины.