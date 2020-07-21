Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"
Foto: Publicitātes foto

Клип Little Big на песню Uno побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Их видео стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Оно набрало более 134 миллионов просмотров за четыре месяца. Работа артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай Toy.

22 мая стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала "Евровидения". На тот момент видео посмотрели более 100 миллионов раз.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

1

Source

Lenta.ru

Tags

Евровидение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form