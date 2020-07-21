Клип Little Big побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения"

Клип Little Big на песню Uno побил рекорд по просмотрам за всю историю "Евровидения". Об этом сообщается в Instagram-аккаунте группы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Их видео стало самым популярным на YouTube-канале музыкального конкурса. Оно набрало более 134 миллионов просмотров за четыре месяца. Работа артистов обогнала клип израильской певицы Неты Барзилай Toy.

22 мая стало известно, что клип Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала "Евровидения". На тот момент видео посмотрели более 100 миллионов раз.