Клип Манижи стал вторым по популярности на YouTube-канале "Евровидения"
Foto: Privātais arhīvs

Клип российской исполнительницы Манижи Сангин (Manizha) Russian Woman стал вторым по популярности на официальном YouTube-канале "Евровидения" среди участников международного конкурса 2021 года, сообщает РИА "Новости".

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На первом месте сейчас находится песня Loco Loco сербского коллектива Hurricane с 4,7 млн просмотров, у Манижи — 4,5 млн просмотров. При этом сербский ролик был опубликован 5 марта, а выступление Манижи — 10 марта.

Конкурс "Евровидение" должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее представительница Манижи прокомментировала жалобу, поступившую в Следственный комитет в связи с песней Russian Woman. Редакция издания "Ветеранские вести", составившая обращение, считает сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России.

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