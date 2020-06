Концерт Global Citizen собрал почти 7 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом

Движение Global Citizen собрало около $7 миллиардов на борьбу с коронавирусом, организовав благотворительный концерт "Глобальная цель: объединение для нашего будущего" (Global goal: unite for our furure).

"Вы присоединились к лучшим артистам, чтобы призвать мировых лидеров, меценатов и корпорации поддержать нашу миссию по оказанию помощи в борьбе с COVID-19 людям во всем мире", — говорится на странице движения в Twitter.

Отмечается, что всего было собрано $6,9 миллиардов на помощь в борьбе с коронавирусом.

Среди выступающих на концерте были Шакира, Майли Сайрус, Джастин Бибер, группа Coldplay и многие другие.

