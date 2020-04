Концерт на диване. Где смотреть бесплатные выступления мировых и российских поп-звезд

В условиях карантина, связанного с пандемией коронавируса, многие мировые и российские звезды дают концерты онлайн.

О главных музыкальных событиях, на которые можно "сходить", не вставая с дивана, рассказывает "Газета.Ru".

Знаменитое шоу MTV Unplugged, в рамках которого музыканты исполняют композиции на акустических инструментах, особенно актуально в условиях самоизоляции. В разные годы в рамках проекта, запущенного на телеканале MTV в 1989 году, выступали Боб Дилан, Pearl Jam, Bon Jovi, Кэти Перри, Шакира, Аланис Мориссетт, а также группы Nirvana, KISS, Oasis, Die Toten Hosen, Roxette. Некоторые концерты доступны на сайте MTV, также их можно найти в свободном доступе на YouTube.

Пока знаменитости сидят по домам, телеканал запустил челлендж "MTV Unplugged At Home", в рамках которого артисты общаются со зрителями и выступают перед ними с помощью онлайн-трансляции. Видеозаписи мини-концертов ежедневно появляются на официальном YouTube-канале MTV в плейлисте "MTV Unplugged at Home". На данный момент там опубликованы домашние выступления Уайклифа Джина, Алессии Кары, YUNGBLUD и JoJo.

Помимо этого для просмотра доступны записи благотворительного концерта телеканала Fox News и радиосети iHeartRadio, который вышел в эфир вечером 29 марта. Артисты записывали выступления в своих квартирах, чтобы развлечь скучающих на карантине людей, почтить неоценимый труд медработников и собрать пожертвования для помощи пострадавшим от COVID-19. Ведущим стал британский певец Элтон Джон.

"Мы все вместе проводим время дома. У вас есть семьи и близкие, и я тоже нахожусь рядом. Мы заботимся друг о друге и делаем все возможное во время этого кризиса, — сказал Джон во вступительной речи. — Сейчас многие люди переживают горе, неуверенность и страх. Но позвольте мне сказать вам, что нас объединит все доброе, что происходит в мире. Все врачи, медсестры и ученые сейчас находятся на передовой. Они являются живым доказательством того, что большинство супергероев не носят плащи".

В концерте приняли участие десятки звезд, включая экс-участника Nirvana и основателя Foo Fighters Дейва Грола, Деми Ловато, Билли Айлиш с братом Финнеасом, Леди Гагу, Камилу Кабельо, Шона Мендеса, The Backstreet Boys, Сиару, Райана Сикреста, Мелиссу МакКарти, Эллен ДеДженерес, лидера Green Day Билли Джо Армстонга, Тима Макгроу, Сэма Смита и других. Выступления некоторых артистов можно посмотреть на YouTube-канале Fox News в плейлисте "The iHeart Living Room Concert For America".

В свою очередь британская звукозаписывающая студия Virgin EMI запустила трехдневный виртуальный музыкальный фестиваль Lockdown Live, который стартовал 3 апреля на YouTube-канале лейбла. Целью проведения мероприятия является сбор средств в поддержку фонда, способствующего борьбе с коронавирусом. В фестивале принимают участие более 30 артистов, включая SG Lewis, Алессию Кару, HRVY, The Vamps, Калума Скотта и других. 5 апреля на канале прошлит трансляции с участием Nana Rogues, Adekunle Gold, Wauve и многих других музыкантов из Великобритании и других стран.

На сайте концертного гиганта Live Nation проходит онлайн-марафон "Live from Home", в рамках которого знаменитости также выступают перед публикой из мест самоизоляции. 5 апреля в рамках фестиваля были показаны выступления Мелиссы Этеридж, Дженн Грант, D-Nice, Бена Фолдса, Торри Келли и других. Трансляции марафона проходят на платформах Facebook и Instagram, а на специальной странице сайта представлены структурированные по дням и времени проведения ссылки на стримы.

Российская музыкальная индустрия также перешла в интернет: многие платформы регулярно проводят виртуальные концерты и встречи с артистами через стримы. В марте рок-группа "Би-2" объявила об онлайн-концерте после переноса европейского тура и выступлений в Сибири, запланированных на май. Бесплатная трансляция выступления коллектива прошла на сервисе Okko вечером 20 марта и собрала у экранов 2,5 млн зрителей.

За последний месяц на Okko в рамках проекта "Шоу ON!" также выступили Елка, Валерия, Гарик Сукачев, Григорий Лепс, Jony, Emin и Женя Любич.

Британский певец Робби Уильямс взаимодействует со своей аудиторией во время стримов в Instagram. Он исполняет каверы по заявкам поклонников, используя хештег #coronaoke.