Конфетные рейверы, отставшие на 30 лет. В американском журнале жестко высмеяли участников "Евровидения" из Латвии

Сетевое издание Vulture посвятило латвийским участникам конкурса "Евровидение" большую статью, автор которой безжалостно раскритиковал местных артистов.

Интерес к конкурсу в США неслучаен - недавно стриминговый сервис Netflix, который доступен и в Латвии, выпустил комедию, посвященную "Евровидению" ("Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga"). В некоторых эпизодах там можно увидеть победителей конкурса разных лет - Александра Рыбака (Норвегия), Джамалу (Украина), Сальвадора Собрала (Португалия), Кончиту Вурст (Австрия), Нетту Барзилай (Израиль) и других. В роли самого себя засветился и знаменитый британский теле- и радиоведущий Грэм Нортон, всегда с большим юмором комментирующий конкурс для BBC. Для американской аудитории европейское песенное состязание - "терра инкогнита", и фильм вызвал в США довольно большой интерес к шоу, ежегодно собирающему у экранов около 200 миллионов зрителей. И, несмотря на то, что латвийских исполнителей в ленте не было, а главными героями стал выдуманный нелепый дуэт из Исландии, под прицел критики американских журналистов попали и наши артисты.

Автор публикации Мередит Кларк сравнивает поклонников "Евровидения" с энтузиастами Чемпионата мира. За кого болеть? За Швецию - слишком просто, ведь за ней стоит настоящее бесперебойное производство идеальных поп-хитов. Сербия - неудачники, уже хотя бы потому, что не используют потенциал английского языка и всегда поют на своем. А вот Латвия - совсем другое дело. "Эта маленькая страна полностью приняла дух современного "Евровидения", где такие категории как качество или вкус просто не применимы. Приняла всю абсурдность, стилистическую несостоятельность и ужасный артистический выбор, который стал определяющим для европейского песенного конкурса", - поясняет журналистка, с дотошностью хирурга препарируя представителей Латвии.

Разумеется, упомянута победа Марии Наумовой в 2002 году. Правда, ее номер с песней I wanna автор считает актуальным для 1980 года, не позже. Но дальше, отмечается в статье, все стало еще удивительнее. Например, трио Pirates of the Sea (2008), о котором Кларк говорит: "Найдите мне какого-нибудь латыша, который красит глаза, как Джонни Депп в 2003 году, и по пути захватите пару пушек". Песню Аиши (Айя Андреева) What For? (2010) автор называет самым ужасным образцом перевода, приводя фрагмент текста композиции. Группу Triānas parks она называет конфетными рейверами, вышедшими из бомобоубежища в 2017 году, подтверждающими, что страны постсоветского блока отстают на 30 лет. Саманта Тина (должна была представлять Латвию на "Евровидении" в этом году), по словам журналистки, одета как певица Джесси Джей, а танцует как белая женщина, узнавшая про дабстеп. В целом национальный отбор Supernova Кларк сравнивает с трансляцией из черного ящика, где артисты выступают перед комиссией палачей, приводящих приговор в исполнение.

"Именно поэтому, - резюмирует Мередит Кларк, - у меня стоит напоминание для просмотра национального отбора в Латвии".

Впрочем, есть и те, кто удостоился ее похвалы. Среди двух десятков выступлений автор выделил двух латвийских артистов. Например песня Heartbeat, с которой нашу страну на конкурсе представлял Юст Сирмайс, отлично подошла бы для рекламы Audi, а Love Injected Аминаты Савадого звучит как саундтрек к сексуально-мистическому сериалу от Netflix. Мередит Кларк отмечает также, что после своего выступления на "Евровидении" в 2015 году Амината стала заметным автором и продюсером. "Сделайте из нее нового Доктора Люка (Лукаш Готвальд — американский композитор и продюсер, автор множества хитов для таких поп-звезд как Аврил Лавин, Келли Кларксон, Бритни Спирс, Кэти Перри), чтобы мы могли наконец от него избавиться", - пишет Кларк.