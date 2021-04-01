Конкурс Ghetto Faktors 2021‎ ждет заявки от вокалистов

В Латвии снова проходит вокальный конкурс Ghetto Faktors 2021‎. До 5 апреля происходит прием заявок. В этом году общий призовой фонд составит 4 тысячи евро - два победителя в каждой категории получат главный приз стоимостью 2 тысячи евро.

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Подать заявку на конкурс можно в двух категориях — пение и рэп. Участникам необходимо снять видео с исполнением любой музыкальной композиции (30-60 секунд), заполнить анкету на ghetto.lv/faktors и прикрепить видео к анкете. При этом запись не должна быть обработанной или модифицированной, голос должен быть очень хорошо слышен, на видео должно быть видно лицо участника.

Также для участия в конкурсе зрительских симпатий, видео должно быть опубликовано в приложении TikTok, где в описании публикации нужно указать: Mans pieteikums@ghetto.games #ghettofaktors2021 или #ghettoraptors2021. Будет учитываться статистика просмотров — один из участников каждого этапа получит приз зрительских симпатий.

О попадании в следующий этап участникам станет известно в прямом эфире на канале Ghetto TV 13 апреля.

Конкурс состоит из четырех этапов — отбор, основной этап, полуфинал и финал. Первые три этапа конкурса пройдут удаленно.

Подать заявку на участие можно на сайте https://ghetto.lv/lv/faktors/.