Конкурс молодых исполнителей "Таланты Инессы Галанте 2022" начинает прием заявок

Организаторы ежегодного конкурса молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте" объявили о начале приема заявок на участие. Конкурс традиционно пройдет в 4-х категориях: вокальное искусство, игра на клавишных инструментах, игра на струнных инструментах, игра на духовых и ударных инструментах. Участие в конкурсе бесплатное.

Все участники конкурса смогут претендовать на стипендии и гранты от благотворительных фондов. Так шведский благотворительный фонд Anders Wall Foundation предоставит право одному из финалистов конкурса претендовать на ежегодный грант, присуждаемый молодым вокалистам из Швеции. Также три финалиста получат личную награду от основательницы конкурса Инессы Галанте – денежную премию и персональный мастер класс.

Помимо денежных призов и стипендий лауреаты конкурса получают возможность принимать участие в значимых культурных мероприятиях, организуемых Фондом Инессы Галанте и его партнерами. Так молодые таланты выступят на фестивале "THE BEST OF Summertime – приглашает Инесса Галанте", который пройдет в Юрмале с 18 по 21 августа. На протяжении четырех вечеров на одной сцене с артистами мирового уровня будут выступать победители прошлогодних конкурсов.

Видео выступлений и анкеты претендентов принимаются на официальном сайте конкурса до 15 сентября. За актуальной информацией следите на официальной странице конкурса в социальной сети Facebook.