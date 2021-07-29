Конкурс "Таланты Инессы Галанте"​ объявляет прием заявок

Стартует латвийский конкурс молодых исполнителей классической музыки "Таланты Инессы Галанте". Видео музыкальных выступлений и анкеты претендентов принимаются на официальном сайте конкурса www.inesesgalantestalanti.lv до 22 августа. Конкурс традиционно пройдет в 4-х категориях: вокальное искусство, игра на клавишных инструментах, игра на струнных инструментах, игра на духовых и ударных инструментах. Участие в конкрусе бесплатное.

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"Таланты Инессы Галанте" - это многолетняя программа поддержки молодых талантливых солистов и музыкантов, исполняющих классическую музыку разных жанров. В рамках этого культурно-социального проекта "Фонд Инессы Галанте" на конкурсной основе находит, развивает и продвигает лучших исполнителей.

В этом году конкурс вновь проходит в сотрудничестве с благотворительным фондом VIVAT Future, который поможет одаренным музыкантам и исполнителям, нуждающимся в материальной поддержке. Организаторы конкурса - "Фонд Инессы Галанте" и преподаватели Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витола дадут профессиональные рекомендации и проведут отбор лауреатов стипендии фонда VIVAT Future.

Фонд стипендий фонда VIVAT Future для лауреатов конкурса 2020 года составил 15 813 евро и финансирование получили многие мложолые музыканты: Мелисса Таканбекова (2 470 евро на оплату мастер классов в Valencia International Performance Academy), Игнатий Тришкин (2 333 евро на приобретение нового саксофона), Сандия Лея (3 450 евро на приобретение пианино), Риналд Розенлаукс (4 000 евро на приобретение гобоя), Ванесса Сирма (2 460 евро на мастер класс по флейте), Соня Мисиня (1 100 евро на приобретение ударных инструментов).

Кроме того, организация Nākotnes Atbalsta fonds предоставила финансирование трем лауреатам конкурса "Таланты Инессы Галанте 2020" в размере 1000 EUR каждому. Поддержку уже получили Алисе Силыня (аккордеон) и Андрей Егоров (скрипка).

Впервые в этом году основатель конкурса Инесса Галанте учреждает личную особую награду - специальную стипендию для трех финалистов конкурса.

Foto: Publicitātes foto

"Таланты Инессы Галанте 2021" традиционно пройдет в 2 этапа: в первом туре жюри будет оценивать видео-заявки участников – этот формат определит, какие исполнители пройдут в финал и будут бороться за конкурсные награды. Финалисты конкурса будут объявлены 12 сентября. С 20 сентября на официальном сайте проекта начнется публичное голосование, которое определит победителя в номинации "Зрительская симпатия". Второй, заключительный этап конкурса и награждение лауреатов состоится 5 декабря. Место и формат проведения будут объявлены позже. Победители конкурса станут претендентами на поддержку от фонда VIVAT Future, на престижную стипендию от фонда Anders Wall Stiftelse и будут участвовать в музыкальных событиях и других престижных мероприятиях, организуемыми фондом Инессы Галанте.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте www.inesesgalantestalanti.lv и на Facebook.