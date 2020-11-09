Корейская группа BTS получила главную награду MTV European Music Awards

Популярная кей-поп-группа BTS получила главную награду MTV European Music Awards. Об этом сообщает РИА Новости.

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Южнокорейский музыкальный коллектив забрал призы сразу в четырех номинациях. Композиция группы Dynamite названа лучшей песней года по версии MTV.

Также BTS стали лидерами в номинациях "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база". Коллектив обошел конкурентов с большим отрывом.

Лучшей рок-группой по версии премии стали Coldplay. Певица Леди Гага была названа лучшим исполнителем, а Хейли Уильямс — лучшим альтернативным исполнителем.

Американская исполнительница Карди Би взяла награду в номинации "Лучший хип-хоп исполнитель". Французский диджей Дэвид Гетта получил приз как лучший танцевальный исполнитель.

В 2021 году церемония MTV European Music Awards должна пройти в Венгрии. Различные музыкальные исполнители получают награды MTV Eupore с 1994 года.