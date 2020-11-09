Корейская группа BTS получила главную награду MTV European Music Awards
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Популярная кей-поп-группа BTS получила главную награду MTV European Music Awards. Об этом сообщает РИА Новости.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Южнокорейский музыкальный коллектив забрал призы сразу в четырех номинациях. Композиция группы Dynamite названа лучшей песней года по версии MTV.

Также BTS стали лидерами в номинациях "Лучшая группа", "Лучший онлайн-концерт" и "Самая большая фанатская база". Коллектив обошел конкурентов с большим отрывом.

Лучшей рок-группой по версии премии стали Coldplay. Певица Леди Гага была названа лучшим исполнителем, а Хейли Уильямс — лучшим альтернативным исполнителем.

Американская исполнительница Карди Би взяла награду в номинации "Лучший хип-хоп исполнитель". Французский диджей Дэвид Гетта получил приз как лучший танцевальный исполнитель.

В 2021 году церемония MTV European Music Awards должна пройти в Венгрии. Различные музыкальные исполнители получают награды MTV Eupore с 1994 года.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky