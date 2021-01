Кроссовки в ушах. Как рэперы заставляют людей покупать дорогие вещи и зарабатывают на этом

К лету 2016-го, по словам музыканта, всего было продано около 27 тысяч пар. В том же году хип-хоп-исполнитель Lil Uzi Vert выпускает песню Hi Roller, в тексте которой как раз упоминается нашумевшая модель кроссовок: I eat up like its at a feast. Yeezy my feet.

Благодаря успеху именной линейки Уэста финансовые показатели Adidas стали стремительно расти: по итогам 2016-го продажи достигли 19 миллиардов долларов. Так, в рейтинге самых ценных спортивных брендов Forbes оценил годовой рост Adidas в 12,9 процента, а Nike — только в 9,6 процента. Плоды сотрудничества Канье Уэста с Yeezy на сегодняшний день являются одним из самых ярких феноменов в мире моды.

Новые иконы стиля

Для брендов люксового сегмента очень важно грамотно выстроить имидж марки. Любой промах инфлюенсера может негативно отразиться на репутации бренда. Именно поэтому дизайнеры подходят к их выбору с особой ответственностью. Чаще всего дизайнеры дружат с селебрити. Соответственно, когда у артиста появляется возможность в очередной раз выйти на ковровую дорожку на каком-нибудь важном мероприятии, бренды тут же сообщают о готовности предоставить звезде образ.

A$AP Rocky в 2013-м выпускает трек Fashion killa, в тексте которого перечисляет все крупные модные дома. В песне был упомянут и Dior, лицом которого он стал в 2016 году (Dior f/w 2016, 2017). Способствовало ли упоминание тому, что бренд пришел к артисту с контрактом? Вполне возможно. После рэпер еще не раз упомянет Dior в своих текстах (например, в песне Praise de Lord 2018-го года — My shades, Dior, my pants, velour).

В 2017 году Фрэнк Оушен выпустил свой первый сингл со времени выхода его долгожданного альбома Blonde. Песня Chanel содержит следующие строки: I see both sides like Chanel, see on both sides like Chanel — это отсылка на логотип бренда. Спустя пару дней после этого бренд загрузил две фотографии на свой аккаунт в Instagram с отметкой музыканта. Первое черно-белое изображение просто гласило: We see both sides like Frank, а на втором были выведены слова Oce Ocean и Land.

Такой пример сотрудничества ясно показывает, как положительно общепризнанный культурный деятель может повлиять на финансовый оборот той или иной компании. Причем, креативные индустрии устроены таким образом, что как артист может продвигать бренд, так и бренд может повлиять на продвижение артиста. Креативный маркетинг в таком случае становится двусторонним и взаимовыгодным.

Известно, что рэпер Трэвис Скотт начал работать с Nike и линейкой Air Jordan над придуманным им суббрендом Cactus Jack. Согласно Forbes, артист зарабатывает благодаря этому сотрудничеству около 10 миллионов долларов в год, но эта сумма не отражает подлинной выгоды их партнерства.