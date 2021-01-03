Кроссовки в ушах. Как рэперы заставляют людей покупать дорогие вещи и зарабатывают на этом

В 1990-х было выявлено, что удачный симбиоз рекламируемого бренда и музыки напрямую влияет на позитивное восприятие. Эксперты и ученые все чаще отмечают рост значимости получения информации именно посредством слуха. Причина заключается в перенасыщении рынка визуальными составляющими. В потоке многочисленных картинок потенциальный потребитель попросту теряется, поэтому он начинает применять фильтры и акцентировать внимание на чем-то другом.

Одна из родоначальниц аудиобрендинга на российском рынке Ксения Светличная отметила, что музыка является мощным стимулятором эмоций и цитируемости. Именно поэтому она может способствовать принятию решений. Известно также такое явление, как "привязчивость", — эта черта становится очередным поводом для привлечения музыки, а не визуальных образов.

Разумеется, для того, чтобы упоминания брендов в текстах песен окупились, нужно время. Важно создать доверительные отношения между аудиторией, брендом и музыкантом, а также достичь эмоциональной привязанности.

Музыка нас связала

Отношения моды с хип-хопом и рэпом впервые начались в 1980-х годах, однако за последнее десятилетие индустрия стала прочнее взаимодействовать с хип-хоп сообществом. Рэперы стали некими послами брендов, и теперь они оказывают сильное влияние на увеличение спроса к той или иной марке со стороны своей аудитории.

Когда Дрейк выпустил свой клип на сингл Hotline Bling, поисковые запросы на куртку Maya Red марки Moncler возросли на 104 процента. Произошло это потому, что он танцевал в этой вещи на кадрах видео. Песня стала хитом 2015 года, а знаковый видеоролик в настоящее время имеет более 1,6 миллиарда просмотров на YouTube.

В июле 2017 года рэпер A$AP Rocky выпустил сингл под названием RAF, в котором упоминает имя дизайнера Рафа Симонса. Трек поспособствовал росту процентного показателя частоты поиска имени модельера. В том же году Симонс получил награду CFDA за лучшую линию женской и мужской одежды Calvin Klein. Многие влиятельные рэп-исполнители считают его вдохновителем уличного стиля, а модные аналитики видят его успех в сотрудничестве с артистами.

Музыканты Фрэнк Оушен (который также принимал участие в клипе RAF от A$AP Rocky) и Кендрик Ламар выступали в рекламных кампаниях Calvin Klein, рэпер Трэвис Скотт работал с Alexander Wang, а A$AP Rocky сотрудничал с J.W. Anderson и появился в кампаниях Dior Homme. Фаррелл Уильямс выходил на подиум для многочисленных шоу Chanel, и теперь является совладельцем компании G-Star Raw и владельцем бренда Billionaire Boys Club.

Чтобы выяснить, какие рэперы в настоящее время оказывают наибольшее влияние на моду, аналитики сайта Business Of Fashion изучили редакторские обложки, кампании и совместные работы, а затем отобрали 20 самых востребованных рэперов. После компания использовала данные исследовательского портала Lyst для измерения их влияния на потребителей, которое вычислялось посредством поиска товаров по их музыкальным видео и поискового трафика для потребителей. Неудивительно, что Канье Уэст занял первое место, Ники Минаж — второе, а Фаррелл Уильямс — друг модного дома Chanel и крупный партнер Adidas — третье место.

Феномен Канье

Foto: Pixabay.com/andreimihaiducu

В конце 2013-го бренд Adidas предложил контракт популярному рэперу (а также продюсеру и дизайнеру) Канье Уэсту. До этого музыкант в течение трех лет сотрудничал с брендом Nike, но вскоре условия контракта перестали его удовлетворять, поэтому артист начал искать новых инвесторов для реализации своих идей.

Новым партнером рэперу был предложен бонус в 10 миллионов долларов и процент от продаж. Первый релиз кроссовок Yeezy зимой 2015 года стал подтверждением того, что бренд не прогадал с выбором артиста-инфлюенсера: девять тысяч пар стоимостью по 350 долларов исчезли из магазинов за несколько минут, а вторичный рынок — ресейл — поднял цены в 10 раз.

Последующие коллекции — Yeezy Boost 950, 750, 700 и 350 — стали еще более успешными. Канье активно продвигал новые модели на публике и в СМИ, а Adidas подогревал интерес покупателей, делая длительные перерывы между релизами. Так, Yeezy Boost стали предметом обожания модной молодежи по всему миру.