Крупнейший музыкальный фестиваль мира отменили из-за коронавируса
Foto: AP/Scanpix

Один из крупнейших в мире фестивалей музыки и искусств Coachella не состоится в запланированное время из-за вспышки смертельного коронавируса. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

Решение об отмене мероприятия было принято после того, как в округе Риверсайд, штат Калифорния, где ежегодно проводится Coachella, были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. Отмечается, что фестиваль перенесут с апреля на октябрь.

Организаторы Coachella пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

Ранее стало известно, что группа Pearl Jam отменила концерты из-за коронавируса. По той же причине были отложены свадьба Кэти Перри и Орландо Блума, церемония вручения болливудского "Оскара" и премьера нового фильма о Джеймсе Бонде.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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