Живущая в Лондоне латвийская исполнительница Аделина записала балладу All For One, посвященную всем пострадавшим от пандемического кризиса, - в первую очередь, медицинским работникам, рискующим своими жизнями.

Этой песней она дала старт кампании по сбору средств, которые будут направлены на поддержку медиков и нуждающихся семей.

По словам певицы, собранные деньги будут направлены трем благотворительным организациям в разных регионах мира. Аделина отметила, что композиция была записана в домашних условиях, над ней совместно трудились композиторы и продюсеры из Англии, Южной Кореи и Болгарии. «Чтобы усилить проект и сделать его более масштабным, мы пригласили около 30 публичных персон, артистов, а также медперсонал, сотрудников полиции и служб скорой помощи принять участие в создании видеоролика, - говорит певица. - Каждый из них представляет свой регион и культурные ценности пяти континентов".

За сутки клип собрал более 13 тысяч просмотров на YouTube.