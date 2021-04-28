Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню "Любимый город" на русском языке. Клип за несколько дней набрал почти два миллиона просмотров на YouTube. По этому случаю мы решили вспомнить, кто еще из зарубежных артистов пел по-русски. В подборку среди прочих вошли Metallica, The Rasmus, Адриано Челентано и Патрисия Каас.

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Nicky Jam

Сингл российского дуэта Джаро & Ханза "Ты мой кайф" вышел в феврале 2020 года. Как сообщает портал Flow, песня стала очень популярной за рубежом после попадания в TikTok. На сингл было снято более 2 млн роликов, которые в общей сложности собрали более 400 млн просмотров. Трек попал в чарт Shazam в Турции и Индии, а также в таких латиноамериканских странах как Мексика, Перу, Чили и Колумбия. В результате песней заинтересовались западные лейблы.

В результате на трек был записан ремикс с участием мировой звезды реггетона Nicky Jam и американского рэпера French Montana. Так "Ты мой кайф" превратился в "Ty moy kaif". По-русски в этом сингле звучит всего одна строчка. Зато какая!

Metallica

Группа Metallica во время концерта на стадионе "Лужники" летом 2019 года исполнила песню "Группа крови" Виктора Цоя. На видео видно, как басисту Роберту Трухильо, которому аккомпанировал гитарист Кирк Хэмметт, подпевает весь многотысячный стадион.

Metallica выступила в Москве в рамках своего тура WorldWiredTour. В прошлом году группа отпраздновала 37-летие. Общий тираж альбомов Metallica превысил отметку в 100 миллионов экземпляров.

Фрэнк Синатра

Фрэнк Синатра сыграл главную роль в мелодраме "Это произошло в Бруклине" (It Happened in Brooklyn) 1947 года. По сюжету солдат Дэнни Миллер, которого играет Синатра, возвращается домой в изменившийся до неузнаваемости родной район. В фильме герой Синатры исполняет сразу несколько песен. Среди них — известный русский романс "Очи черные" на слова писателя Евгения Гребенки. Молодой Синатра спел его в дуэте с джазменом и комиком Джимми Дюрантом. Получилось довольно забавно.

The Rasmus

Финские рок-музыканты всегда с удовольствием ездили в турне по России. Давая концерты, они не раз признавались, что хотели бы повстречаться с писателем Эдуардом Успенским и выступить на одной сцене с Чайковским. Финны балловали российских поклонников песнями Высоцкого, исполняли "Катюшу" и даже хиты Трофимова. Но лучше всего музыкантам удался припев "Песенки крокодила Гены" из мультфильма "Чебурашка", герой которого, по словам рокеров, является талисманом их группы.

Massive Attack

Эту группу вы точно знаете, по крайней мере, если помните заглавную тему из сериала Доктор Хаус. На международном фестивале из Мансестера коллектив из Великобритании исполнил песни "Гражданской Обороны" — "Все идет по плану" и Янки Дягилевой — "Печаль моя светла". Выступление сопровождалось видео-инсталляцией в духе советской эпохи и 90-х.

Патрисия Каас

Французскую эстраду всегда любили и почитали в России. С особой теплотой в этой стране относятся и к неподражаемой Патрисии Каас. Существенная часть ее формулы успеха — это постоянные гастроли: французская эстрадная певица практически все время находится в заграничных турне. Во время своих визитов в Россию певица неоднократно снималась в рекламе, участвовала в телепередачах и пела на русском. Многие наверняка слышали песню Аллы Пугачевой "Мне нравится" в ее исполнении — в ней сразу можно распознать фирменный джазовый шик.

Шарль Азнавур

Шарль Азнавур — французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актер армянского происхождения — также популярен в России и на постсоветском пространстве. Песня Une vie d'amour, которую он исполнил, была написала к советско-французскому фильму "Тегеран-43". Лента повествует о любви советского разведчика Андрея Бородина и француженки русского происхождения Мари Луни, переводчицы с персидского языка. Помимо каноничного варианта есть еще две версии песни — в дуэте с Мирей Матье и на русском языке.

Адриано Челентано

Обаятельный итальянец никогда не скрывал теплых чувств к России. Эту любовь он привил своим трем детям. Так, в России не раз бывал Джакомо Челентано с женой, а Розалинда всерьез собиралась переехать на ПМЖ в Санкт-Петербург. Сам Челентано также не раз приезжал в Россию с творческими проектами. Песню "Я тебя люблю" в его исполнении почти не знают в Италии, но в России она хорошо известна и любима.