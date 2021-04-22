Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн спел песню "Любимый город" на русском языке. Ролик с ним был опубликован на YouTube.

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Композиция появилась в 1939 году и была создана для кинофильма "Истребители". Музыку к ней написал Никита Богословский, а слова — Евгений Долматовский. Впоследствии песню исполнил советский актер кино и дубляжа, эстрадный певец Марк Бернес.

Как рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов в интервью "Комсомольской правде", Линдеманн записал композицию к выходу его фильма "Девятаев". "Тилль сам пришел ко мне с предложением исполнить эту песню! Думаю, потому, что он вырос в городе Росток, который находился в ГДР. Потому что у него отец много времени проводил в Советском Союзе, путешествовал, был писателем. Потому что сам Тилль был пионером. Потому что эту песню ему в детстве пела мама", — отметил режиссер.

В 2019 году Тилль Линдеманн снял шуточное видео в Санкт-Петербурге. В ролике артист в плаще и шляпе сражается со шведским актером Петером Стормаре, одетым в костюм космонавта. Действие происходит на Дворцовой площади под песню "Калинка". Видео было создано в рамках флешмоба #Stehaufchallenge, посвященного танцу из клипа Линдеманна на песню Steh auf.