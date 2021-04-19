ЛНСО закрывает концертный сезон тремя яркими концертами онлайн

В апреле и мае ЛНСО закроет концертный сезон 2020/2021 г.г. тремя великолепными концертами онлайн. 30 апреля слушателей порадуют пианист Рейнис Зариньш и литовский дирижер Модестас Питренас. 14 мая в последний раз в статусе главного дирижера и художественного руководителя ЛНСО на сцену выйдет маэстро Андрис Пога, а вместе с ним будет выступать известная пианистка Элина Бертыня. А 21 мая состоится новая встреча ЛНСО с легендарным русским музыкантом – дирижером Владимиром Федосеевым, а к ним, в свою очередь, присоединятся пианист Георгий Осокин, меццо-сопрано Олеся Петрова и Государственный Академический хор "Латвия".

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"Сезон 2020/2021 г.г. для ЛНСО так же, как и для всех симфонических оркестров мира, стал настоящим вызовом. Мы радовались, что прошлой осенью нам удалось встретиться со слушателями очно, но все-таки подавляющая часть сезона состоялась в формате "Цифрового концертного зала ЛНСО", дав возможность достичь за шесть месяцев посещения концертов восьми тысяч зрителей и большого числа слушателей на Латвийском радио 3 "Классика". Почти все концерты мы предлагали до сих пор бесплатно, но в конце сезона, надеясь на поддержку слушателей, мы решили продавать входные карты. Сезон мы закроем тремя великолепными симфоническими концертами с участием выдающихся музыкантов. Особенно радуемся возможности встретиться с легендарным российским маэстро Владимиром Федосеевым, с которым ЛНСО связывает давняя сердечная дружба и вместе полученный Большой музыкальный приз", – говорит директор ЛНСО Индра Лукина.

Первый концерт состоится 20 апреля в 19.00, когда пианист Рейнис Зариньш, литовский дирижер Модестас Питренас и ЛНСО исполнят произведение композитора-резидента ЛНСО нынешнего сезона Линды Леймане, а также музыку Роберта Шумана и Иоганнеса Брамса. Пианист Рейнис Зариньш – это один из самых замечательных талантов Латвии, мастер глубоко продуманных интерпретаций, яркий солист и умелый камерный музыкант. Он музицировал в лучших концертных залах мира: в амстердамском Concertgebouw, в нью-йоркском Карнеги-холле, в лондонском Вигмор-холле, в московском зале имени Чайковского и др. Рейнис – четырехкратный лауреат Большого музыкального приза Латвии (2011, 2013, 2015, 2020). Маэстро Модестас Питренас, который будет дирижировать этим концертом, тесно связан с Латвией: с 2009 по 2014 годы он был главным дирижером Латвийской Национальной оперы, а позже –главным приглашенным дирижером там же. Питренас – лауреат международных конкурсов. С 2003 года он преподает дирижирование в Литовской Академии музыки и театра, с 2015 года возглавляет кафедру дирижирования. В последний раз маэстро Питренас и ЛНСО музицировали два года назад, в том концерте также принимало участие Trio Palladio.

14 мая в 19.00 часов зрителей порадуют пианистка Элина Бертыня и ЛНСО под управлением Андриса Поги. Этот концерт будет особенным, потому что после восьми лет сотрудничества состоится последняя встреча оркестра и Андриса Поги в статусе главного дирижера и художественного руководителя ЛНСО. В программе прозвучат эффектный Первый концерт для фортепиано с оркестром Сергея Прокофьева и масштабная Девятая симфония Антона Брукнера.

"Восемь лет на посту главного дирижера ЛНСО я буду помнить всегда как очень динамичное время, полное разнообразных событий, моментов счастья и вызова. Любой оркестр – это творческая единица, где традиции должны быть в балансе с развитием, постоянным стремлением к совершенству, и оба эти элемента есть у ЛНСО. Я рад и благодарен оркестру за эти годы и, хотя мы заканчиваем сезон и весь период удаленно, без присутствия публики в концертном зале, я желаю музыкантам по возможности скорее снова встретиться очно со слушателями, которые наверняка соскучились по настоящему живому звуку, по радости встречи с симфонической музыкой!" – говорит Андрис Пога.

О концертной программе дирижер рассказывает: "Исполнять Брукнера – это всегда испытание, но одновременно и чрезвычайная, даже сверхчеловеческая, радость. Это никогда не прогулка по легкому, исхоженному пути. Скорее, кажется, это похоже не исследование космоса – поиску ответов на вечные, экзистенциально важные вопросы о порядке вещей. Девятая Брукнера – одна из высочайших вершин симфонического репертуара. Это Эверест, на который с трудом подымаешься, но, если удалось достичь вершины, то тут главное не ослепнуть от солнечного света".

А 21 мая в 19.00 состоится новая встреча с легендарным дирижером Владимиром Федосеевым, пианистом Георгием Осокиным, меццо-сопрано Олесей Петровой и Государственным Академическим хором "Латвия". Владимир Федосеев, которому исполнилось уже 88 лет, является одним из старейших мастеров русской симфонической школы дирижирования. Он живая легенда, художественный руководитель и главный дирижер Большого симфонического оркестра имени Чайковского с 1974 года, первый приглашенный дирижер Токийского филармонического оркестра (с 1997 года) и Цюрихского Tonhalle (с 2000 года). За концерт-открытие сезона 2013/2014 г.г. ЛНСО и Владимир Федосеев были удостоены Большого музыкального приза 2013. В концерте 21 мая солистом выступит любимец публики пианист Георгий Осокин. После успеха на конкурсе пианистов имени Шопена в Варшаве в 2015 году Георгий Осокин стал сенсацией, получив от критиков эпитеты "выдающийся, непредсказуемый, революционный". В 2019 году Гидон Кремер объявил, что Георгий стал постоянным приглашенным солистом-резидентом оркестра Kremerata Baltica. Он и французский звездный пианист Люка Дебарг – первые, кому оркестр за 22 года своего существования присвоил такой титул. Георгий многократно сотрудничал и с ЛНСО. 21 мая выступит и обладательница феноменально красивого голоса Олеся Петрова. Она родилась в Санкт-Петербурге и закончила там же Государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. Олеся Петрова выступает на престижных оперных и концертных сценах в Европе, США, Южной Америке, в Корее, Китае, Японии. Она незабываемо исполнила партию меццо-сопрано в Реквиеме Джузеппе Верди с ГАХ "Латвия" и ЛНСО под управлением Андриса Поги в Театре на Елисейских полях в Париже. В программе 21 мая вы услышите прекрасную фантазию Людвига ван Бетховена – его Четвертый фортепианный концерт, а также кинематографически яркую, мощную и в своей шестой части "Мертвое поле" глубоко прочувствованную кантату Сергея Прокофьева "Александр Невский".

Прямую трансляцию концертов можно будет смотреть на домашних страницах ЛНСО и Biļešu paradīze. Билеты на концерт можно купить на bilesuparadize.lv. Цена одного билета – 7 евро, но комплект билетов на все три концерта стоит 15 евро. Имея ваш особый код, концерты можно будет смотреть в записи до 31 мая.