ЛТВ обнародовало результаты голосования национального отбора "Евровидения"

Латвийское телевидение обнародовало данные о голосовании зрителей и жюри на конкурсе Supernova, в ходе которого выбирается участник Латвии в конкурсе "Евровидение".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили представители ЛТВ, в этом году активность зрителей была невероятно высокой - в целом за участников проголосовали 206 491 раз. При этом мнение профессионального жюри относительно победителя на этот раз полностью совпало с зрительским - безусловным лидером стала группа Citi zēni, которая в этом году представит нашу страну на "Евровидении" в Турине.

В этом году состав профессионального жюри будет держаться в тайне до финала "Евровидения" в мае. Как поясняет ЛТВ, это сделано для безопасности судей и предотвращения возможных попыток повлиять на их голосование.

Полные данные по голосованию: