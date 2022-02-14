ЛТВ обнародовало результаты голосования национального отбора "Евровидения"
Foto: Publicitātes foto

Латвийское телевидение обнародовало данные о голосовании зрителей и жюри на конкурсе Supernova, в ходе которого выбирается участник Латвии в конкурсе "Евровидение".

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Как сообщили представители ЛТВ, в этом году активность зрителей была невероятно высокой - в целом за участников проголосовали 206 491 раз. При этом мнение профессионального жюри относительно победителя на этот раз полностью совпало с зрительским - безусловным лидером стала группа Citi zēni, которая в этом году представит нашу страну на "Евровидении" в Турине.

В этом году состав профессионального жюри будет держаться в тайне до финала "Евровидения" в мае. Как поясняет ЛТВ, это сделано для безопасности судей и предотвращения возможных попыток повлиять на их голосование.

Полные данные по голосованию:

 

Зрители

Жюри

Citi zēni

1 место (50 566 голосов)

1 место

Амината

3 место (30 983 голосов

2 место

Bujāns

2 место (38 924 голосов)

8 место

Мик Галвановскис

6 место (16 060 голосов)

4 место

Элина Глузунова

8 место (3572 голосов)

3 место

Mēs jūs mīlam

4 место (26 692 голосов)

10 место

Bermudu divstūris

5 место (24 216 голосов)

9 место

Inspo

7 место (6432 голосов)

7 место

RAUM

9 место (3486 голосов)

6 место

Линда Рушениеце

10 место (3394 голосов)

5 место

Мик Дукурс

11 место (2116 голосов)

11 место
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