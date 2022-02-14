ЛТВ обнародовало результаты голосования национального отбора "Евровидения"

Латвийское телевидение обнародовало данные о голосовании зрителей и жюри на конкурсе Supernova, в ходе которого выбирается участник Латвии в конкурсе "Евровидение".
Как сообщили представители ЛТВ, в этом году активность зрителей была невероятно высокой - в целом за участников проголосовали 206 491 раз. При этом мнение профессионального жюри относительно победителя на этот раз полностью совпало с зрительским - безусловным лидером стала группа Citi zēni, которая в этом году представит нашу страну на "Евровидении" в Турине.
В этом году состав профессионального жюри будет держаться в тайне до финала "Евровидения" в мае. Как поясняет ЛТВ, это сделано для безопасности судей и предотвращения возможных попыток повлиять на их голосование.
Полные данные по голосованию:
|
|
Зрители
|
Жюри
|
Citi zēni
|
1 место (50 566 голосов)
|
1 место
|
Амината
|
3 место (30 983 голосов
|
2 место
|
Bujāns
|
2 место (38 924 голосов)
|
8 место
|
Мик Галвановскис
|
6 место (16 060 голосов)
|
4 место
|
Элина Глузунова
|
8 место (3572 голосов)
|
3 место
|
Mēs jūs mīlam
|
4 место (26 692 голосов)
|
10 место
|
Bermudu divstūris
|
5 место (24 216 голосов)
|
9 место
|
Inspo
|
7 место (6432 голосов)
|
7 место
|
RAUM
|
9 место (3486 голосов)
|
6 место
|
Линда Рушениеце
|
10 место (3394 голосов)
|
5 место
|
Мик Дукурс
|
11 место (2116 голосов)
|
11 место