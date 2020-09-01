Любимой группой Жириновского оказался "Сектор Газа"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский оказался фанатом группы "Сектор Газа". О любимом музыкальном коллективе политика в документальном сериале о русской поп-музыке 1990-х рассказывает "Лента.ру" .

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Отмечается, что Жириновский подарил лидеру группы Юре Хою (настоящее имя — Юрий Клинских) удостоверение помощника депутата Госдумы, благодаря чему артист мог бесплатно пользоваться общественным транспортом и свободно входить в помещения любых госорганов. Хою также вручили диплом "За развитие русской культуры" с подписью Жириновского. Музыкант называл подарок "солидняком".