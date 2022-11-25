Макаревич - первый "иноагент" из-за "иностранного влияния"

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич включен в список "иноагентов" из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе - в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Об этом сообщил в пятницу, 25 ноября, адвокат музыканта Александр Передрук.

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Макаревич стал первым, кого внесли в список не за финансирование, а из-за "иностранного влияния", отметил юрист Павел Чиков.

"Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием" - якобы они предоставили площадку для распространения мнения", - отметил защитник.

Между тем он обратил внимание на то, что интервью вышло до того, как Гордона внесли в реестр "иноагентов".

"Не смог Минюст ответить и на вопросы о том, в чем выражалось воздействие, оказанное на Макаревича. И почему оно в интересах Украины", - добавил юрист.

Иск Макаревича об исключении из списка отклонили

Замоскворецкий суд Москвы 25 ноября отклонил иск Макаревича, оспаривавшего признание "иноагентом". Суд отказал музыканту "в удовлетворении исковых требований", передали российские информагентства со ссылкой на представителей судебной инстанции.

Музыкант Андрей Макаревич, артист Михаил Шац и политолог Валерий Соловей 11 октября подали иски в суд против российского Минюста. Они потребовали признать незаконным включение в реестры "иностранных агентов". Все трое указали в иске, что статус ущемляет их права и противоречит конституции.

Включен в перечень вместе с Шацем, Галяминой и Мартыновым

Макаревич был включен в перечень 2 сентября. В реестр "СМИ-иностранных агентов" внесены артист Михаил Шац, бывший московский муниципальный депутат Юлия Галямина, главный редактор издания "Новая газета. Европа" Кирилл Мартынов, журналист Сергей Лойко, блогер Кирилл Федоров, историк Сергей Медведев, а также ООО "Новости" - юрлицо красноярской телекомпании ТВК.

В реестре "СМИ-иноагентов", составляемом российскими властями, - более 179 медиа, человек и юрлиц, созданных для отчета перед Минюстом. В реестре "физлиц-иноагентов" - свыше 19 человек.