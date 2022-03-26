Максим Бусел выпустил новую песню и клип "Не мечтаю"

Актер кино, театра и музыкант Максим Бусел представил слушателям снятый в Париже музыкальный видеоклип своей новой песни "Не мечтаю". Режиссером и оператором ролика выступила пара известных парижских артистов Анастасия Абрамова-Гуэндель и Федерико Гуэндель. Идея и сценарий - самого Максима.

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"Я страстный поклонник французской культуры. Всегда мечтал сняться во французском кино. Поскольку этого пока так и не произошло, я подумал, а чего ждать - взять всё в свои руки и воплотил давнюю мечту в музыкальном клипе", — рассказывает Максим.

"Я безумно влюблен в Париж, поэтому в видео хотел создать ощущение, будто зритель гуляет со мной по романтическим улочкам этого города и видит его тонкое очарование глазами девушки. Мы вместе читаем стихи, смакуем вино и переживаем каждое мгновение", — добавляет он.

Песня призывает ценить своих близких и вспомнить, что для настоящей любви нет преград. Ни расстояние, ни время не могут помешать истинным чувствам людей друг к другу. Любовь превыше всего, считает Максим.

Он говорит, что события последних лет научили его не откладывать цели и мечты в дальний ящик, иначе можно упустить свой шанс и настоящую жизнь: "Если чего-то хочешь – иди и делай, а то потом может быть поздно. Тем более, лучше сожалеть о сделанном, чем о несделанном!"

Максим Бусел — актер, певец и автор песен, который активно играет в кино, телесериалах и театральных постановках в Латвии и Европе. Он также участвует во многих проектах как исполнитель и композитор. Максим - автор многих песен и программ. Ранее он выпустил клипы своих оригинальных композиций "Молчи" и "На луне".

С 25 марта новая песня и клип "Не мечтаю" доступны на музыкальных стриминг-платформах и YouTube.