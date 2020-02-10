Меньшее из зол. В соцсетях оценили латвийскую участницу "Евровидения"
Foto: Lauris Vīksne

8 февраля в прямом эфире Латвийского телевидения прошел финал Supernova - национального отбора участника конкурса "Евровидение". Победу в нем одержала Саманта Тина с песней Still Breathing.

Зрители, видевшие выступление, оценили его без восторга, но и совсем никчемным не называют, отмечая, что выбор был лучшим из возможных. Песня, которую Саманта Тина написала сама, далека от классических поп-композиций "Евровидения". Как отмечают комментаторы в Сети, главное достоинство Тины - ее мощный голос. Недостаток - невозможность разобрать слова песни, что отметили многие пользователи.

В целом же даже те, кому песня Саманты очень не понравилась, говорят, что в этом году за представителя Латвии на "Евровидении" точно будет не стыдно.

Напомним, в этом году участника "Евровидения" в Латвии впервые за многие годы выбирали зрители.

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DELFI Showtime

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