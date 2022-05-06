Музы не молчат. От Земфиры до Моргенштерна: как возрождается жанр антивоенной песни

Деятели культуры разными способами выражают свое отношение к военным действиям в Украине: кто-то организует благотворительные концерты, записывает новые ролики с документальными кадрами войны − и даже вступает в ряды защитников пострадавшей страны. Для музыкантов самый очевидный способ выказать протест − через творчество.
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