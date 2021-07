Музыка для президента. Какие песни слушают Путин, Трамп и Левитс

Экс-президент США Барак Обама представил свой традиционный плейлист лучших композиций для этого лета — в него вошли треки Рианны, The Rolling Stones, Джей-Зи, Луи Армстронга и Боба Дилана. А что слушают другие политические лидеры?

Дональд Трамп



Еще во время первой избирательной кампании Трамп продемонстрировал симпатию к родному американскому року, использовав хиты Aerosmith, Оззи Осборна и других известных исполнителей. Правда, затем выяснилось, что песни использовались для предвыборной агитации без согласия музыкантов, о чем они с возмущением заявили, и запретили Трампу это делать впредь, пригрозив судебными разбирательствами.

На словах же экс-президент США признавался, что является поклонником Элтона Джона, The Rolling Stones и рэпера Эминема. А самая любимая его песня - старый хит Пегги Ли Is that all there is 1969 года. Для Трампа она имеет особый смысл, пояснял он в беседе со своим биографом Майклом Д`Антонио: "Я добивался потрясающего успеха, а потом переходил к следующему, напоминая себе: "Ой, а это все?".

Владимир Путин



В разных источниках Путину приписывают любовь и к шансону, и к лихим цыганским напевам, и к группе "Любэ", и к творчеству Высоцкого. Достоверно же известно, что президент России любит классику - Чайковского, Листа, Шуберта и Моцарта. Об этом он говорил и во время так называемых "Прямых линий". Признавался Путин и в увлечении джазом.

Ну а любимой песней считается "С чего начинается родина" Вениамина Баснера из фильма "Щит и меч". Ее Путин лично сыграл в 2010 году на благотворительном вечере в Санкт-Петербурге.

Владимир Зеленский



Экс-юморист, а ныне президент Украины Владимир Зеленский во время предвыборных дебатов своей любимой певицей называл британскую исполнительницу Адель.

Интересно, что его соперник Петр Порошенко тогда же заявил, что настоящий хит - это марш новой украинской армии.

Эммануэль Макрон



Президент Франции в своих вкусах оригинальностью не отличается, предпочитая старую добрую классику. В том числе эстрадную - любимый певец Макрона - всемирно известный шансонье Шарль Азнавур. Также в прессе можно найти и других музыкантов, которым симпатизирует президент - это французская рок-легенда Джонни Холлидей и бард Лео Ферре.

Елизавета II



Специально для юбилейного фильма "Наша королева: 90 музыкальных лет" члены большого королевского семейства составили плейлист любимых песен Елизаветы II. В списке можно увидеть Cheek to Cheek Фреда Астера, The White Cliffs Of Dover Веры Линн и Anything You Can Do (Annie Get Your Gun) Долорес Грэй и Билла Джонсона. Известно, что королева очень любит мюзиклы и религиозную музыку.

Ангела Меркель



По ее собственным словам, канцлер Германии в молодости любила The Beatles и The Rolling Stones. А среди любимых песен Ангела Меркель называет Je t'aime Лары Фабиан и Bridge over Troubled Water дуэта Simon & Garfunkel.

Эгил Левитс



Президент нашей страны в интервью признавался, что на осознанное прослушивание музыки у него просто нет времени, однако фоном она звучит часто. Левитс придерживается довольно консервативных взглядов и предпочитает классику с оптимистическим настроением, хотя есть место в президентском плейлисте и для таких исполнителей как Род Стюарт и Эми Уайнхаус. Упоминал он и группу Rammstein, которую назвал интересной. Тексты, по мнению президента, у них спорные, но музыка мощная.

Разумеется, есть у него и любимые латышские песни - и это, как легко догадаться, музыка Раймонда Паулса. Самая любимая композиция - Cielaviņa на слова поэта Леона Бриедиса, с которым Левитс был хорошо знаком. Эту песню, вышедшую в 1982 году, президент любит за легкость и летнее настроение. А из классиков - "Меланхолический вальс" Эмила Дарзиньша, который часто слушала мама президента.

Нельзя не признать, что Барак Обама в сравнении с прочими бывшими и действующими президентами самый продвинутый меломан. Его плейлисты включают в себя очень разную музыку - от классики джаза и рока до современных рэп-хитов. Главное - настроение.