Музыкальные продюсеры считают, что наших участников "Евровидения" упрекать не в чем

Абсолютно ни в чем нельзя упрекнуть выступление группы Citi zēni, представлявшей Латвию на "Евровидении", заявил агентству LETA музыкальный продюсер и ди-джей Рудольф Будзе (DJ Rudd). Напомним, что Латвия вновь не смогла выйди из квалификафии в финал конкурса.

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По словам Будзе, ему непонятно, почему Citi zēni не прошли в финал "Евровидения". По его мнению, им, возможно, просто не везло. Выступление наших парней было на уровне, поэтому сказать, в чем причина неудачи, сложно.

Между тем продюсер Юрис Миллерс, свою очередь, сказал, что Citi zēni сделали все возможное на песенном конкурсе, несмотря на то, что не смогли пройти в финал. Он отметил, что результаты общенационального голосования пока неизвестны, поэтому нельзя сделать окончательные выводы.

"Если говорить об успехе или неудаче, думаю, здесь нужно оценивать настроение Европы. В полуфинале было две стилистически и музыкально похожих композиции — из Молдовы и Латвии. Как мы видим, выступление Молдовы больше понравилось европейцам, чем представителей Латвии", — сказал Миллерс.

Продюсер не может обвинить группу Citi zēni, например, в плохом пении, хореографии или еще в чем-то другом. По словам Миллерса, группа проделала очень хорошую работу по сравнению с тем или иным латвийским представителем за последние годы. Он признал, что на этот раз Европа не поняла группу и ее посыл и "была не в настроении".

Как уже сообщалось, в итальянском Турине во вторник завершился первый полуфинал конкурса "Евровидения". К сожалению, Латвия снова не попала в финал. По итогам голосования в финал вышли 10 стран: Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Украина, Молдова и Нидерланды.

Второй полуфинал состоится 12 мая, финал - 14 мая. В него автоматически попадают представители стран-организаторов конкурса: Великобритании, Германии, Испании, Италии и Франции.

Наиболее вероятным победителем, по версии букмекеров, является Украина - ее шансы оцениваются в 49%.