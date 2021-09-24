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"Я не хочу этого делать"
"Мы были неуправляемы". 30 лет назад Nirvana выпустила альбом Nevermind. Что сделало его культовым?
Foto: Vida Press

Ровно 30 лет назад группа Nirvana, состоявшая из 24-летнего вокалиста-гитариста Курта Кобейна, 26-летнего басиста Криста Новоселича и 22-летнего барабанщика Дэйва Грола, выпустила альбом Nevermind, который прославил артистов на весь мир и изменил музыкальную индустрию.

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Как двум паренькам из небольшого городка Абердина (и третьему из еще более крохотного Уоррена) удалось оказаться на вершине чартов, в чем секрет успеха Nevermind и почему именно этот альбом Nirvana стал культовым не только в контексте рока, но и всей музыки в принципе, рассказывает "Лента.ру".

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"Я не хочу этого делать"

Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

Tags

Rolling Stone Guns N' Roses Nickelback Nirvana NME Pearl Jam Звездные истории Майкл Джексон
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