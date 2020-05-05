На аукцион выставили кассету с демозаписью Пола Маккартни и Ринго Старра

Кассету с ранее не выпускавшейся композицией, созданной участниками британской группы The Beatles Полом Маккартни и Ринго Старром, выставят на торги аукционного дома Omega Auctions.

Одним из лотов на аукционе, который состоится 19 мая, станет кассета с неизданной демозаписью композиции под названием Angel in Disguise авторства Маккартни и Старра.

Композицию первоначально планировалось включить в альбом Ринго Старра Time Takes Time, но в конечном итоге от этих планов отказались. Кассета содержит две версии песни: одна из них - lo-fi вариант трека, где песню исполняет Пол Маккартни под аккомпанемент фортепиано и драм-машины, а вторая - "полная" студийная версия с вокалом в исполнении Ринго Старра, бэк-вокалом и усиленным звучанием инструментов. Кроме того, на кассете есть запись демо-версии песни Everyone Wins в исполнении Старра, передает РИА "Новости".

По оценкам аукционного дома, стоимость кассеты может дойти до 20 тысяч фунтов (около $25 тысяч). Долгое время композиция хранилась в коллекции диджея и бывшего программного директора радиостанции Radio Luxembourg Тони Принса. Считается, что именно на Radio Luxembourg впервые была выпущена в эфир музыка "ливерпульской четверки".

Помимо самой кассеты в лот также входит оригинальный почтовый конверт с логотипом компании MPL, которая вела все дела Маккартни, а также письмо на имя Принса с просьбой сделать "демо-версию" в стиле "поп/рэп" и предложить несколько "имен", которые могут заинтересоваться записью композиции. Кроме того, вместе с кассетой будут проданы листы с напечатанным текстом и нотами к песне, на которых в качестве автора отмечен Маккартни.