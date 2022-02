На Евровидении-2022 Латвию представит группа Citi zēni

Состоялся главный финал музыкального шоу "Supernova 2022", по итогам которого был определен представитель Латвии на "Евровидении-2022". Латвию на международном песенном конкурсе представит группа Citi zēni.

Финал латвийского ежегодного шоу Supernova состоялся 12 февраля. За победу в нацинальном отборе на "Евровидение" соперничали 11 исполнителей. Победитель шоу определялся суммарным голосованием среди зрителей и жюри.

В итоге победителем национального отбора стала группа Citi zēni с песней "Eat Your Salad" ("Съешь свой салат"). Сразу после того, как все песни прозвучали в прямом эфире, группа Citi zēni стала лидером телефонного голосования, причем с существенным отличием от остальных.

Группа Citi zēni стала известна широкой публике в Латвии хитом "Vienmēr kavēju" ("Всегда опаздываю"). Песня "Eat Your Salad" о том, что "зеленые" идеи важны, что лучше есть салаты и овощи, чем мясо.

Второе место заняла певица Аминатак с песней "I'm Lettting You Go" (Амината выступала на "Евровидении" в 2015 году), третье - группа Bujāns с песней "He, She, You & Me".

Далее места расположились так: 4-е - Микс Галвановскис с песней "I'm Just a Sinner"; 5-е - Элина Глузунова с песней "Es pabiju tur", единственная из участников, певшая по-латышски; 6-е - группа Mēs jūs mīlam с песней "Ritch Itch"; 7-е - группа Bermudu divstūris с песней "Bad"; 8-е - группа Inspo с песней "A Happy Place"; 9-е - группа Raum с песней "Plans", 10-е - Линда Рушениеце с песней "Pay My Own Bills"; 11-е - Микс Дукурс с песней "First Love", который из-за проблем со зоровьем наблюдал за эфиром из дома, а его композиция звучала в записи.

Финал междунарого песенного конкурса "Евровидение" в этом году пройдет в Турине (Италия). Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а заключительный концерт — 14 мая. По результатам жеребьевки, представитель от Латвии выступит в первом полуфинале.

Конкурентами латвийской группы Citi zēni за место в финале будут представители Албании, Швейцарии, Словении, Болгарии, Молдовы, Украины, Литвы, Нидерландов, Норвегии, России, Португалии, Дании, Армении, Австрии, Хорватии, Исландии и Греции.