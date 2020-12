На нашем кассетнике не кончилась пленка? Почему британцы массово покупали кассеты в 2020-м

В Великобритании в уходящем году было продано в два раза больше музыки на аудиокассетах, чем в 2019-м. Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI), представляющая интересы звукозаписывающей индустрии, сообщила, что до конца года количество проданных носителей на магнитной ленте составит около 157 тыс. штук.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это самый высокий показатель с 2003 года, когда самым продаваемым альбомом стал сборник песен, включавший такие популярные на тот момент группы, как Busted, Girls Aloud и Oasis.

В этом году аудиофилы чаще всего покупали на пленке Леди Гагу, 5 Seconds of Summer и Yungblud.

Что послужило толчком к ренессансу аудиокассет?



В первую очередь стоит помнить, что по сравнению с общим объемом реализованной музыки в этом году продажа аудиокассет составляет лишь небольшой процент.

Этот показатель меркнет по сравнению с количеством проданных пластинок - 4,8 млн штук. Это самый высокий показатель с начала 1990-х годов.

В десятке самых продаваемых винилов по итогам года оказалась такая золотая классика мировой музыки, как Fleetwood Mac, Amy Winehouse и Nirvana. В десятку же самых востребованных в этом году аудиокассет вошли новые альбомы таких исполнителей, как The 1975, Blackpink и Селена Гомес.

Очевидно, что чаще всего люди слушали музыку на стриминговых сервисах - примерно в 80% случаев.

Но продажи кассет с каждым годом продолжают расти. Глава BPI Джеф Тейлор считает, что это связано с постоянной актуальностью коллекционирования музыки на физических носителях.

С ним согласна директор лейбла Sad Club Records Таллула Вебб. Свою собственную записывающую студию она запустила четыре года назад, и с того времени вся музыка лейбла выпускается исключительно на кассетах.

"Мне кажется, это идеальный формат для продвижения начинающих артистов, которые все делают сами. Таким образом, они могут выпускать что-то на физическом носителе и зарабатывать", - сказала она в интервью Би-би-си.

По ее словам, в этом году у артистов не было возможности выступать с концертами, поэтому у фанатов появились другие возможности поддержки любимых музыкантов.

"Люди начинают понимать, что они не могут просто слушать своего любимого артиста на стриминговых сервисах… необходимо давать им что-то более существенное", - добавила она.

Но почему аудиокассета, а не другие носители (CD или винил)?

Во-первых, в наши дни кассеты звучат более качественно, чем раньше, говорит Таллула, которая работает не только на лейбле, но и в музыкальном магазине. По ее словам, когда приходят покупатели постарше, они, опираясь на свой опыт прошлых лет, считают, что музыка на кассетах будет шипеть и трещать по сравнению с чистым звуком пластинок и компакт-дисков.

Но люди, не заставшие аудиокассеты на пике их популярности, не имеют никаких предубеждений в отношении качества звучания кассет: "Именно они покупают [кассеты], потому что им кажется, что это очень круто".

И это еще одна причина, по которой кассеты возвращаются.

Виниловая революция последних лет частично объясняется тем, что людям все чаще хочется альтернативы скачиванию песен и стримингу. Теперь виниловые пластинки вновь стали нормой, но стоит ли ждать победоносного возвращения кассет для поколения хипстеров?

"Наверное, некоторые покупают их, чтобы с ними фотографироваться и выкладывать снимки в "Инстаграм". Но это же никому не вредит, а лишь помогает идее", - считает Таллула.

Хотя лейбл Талулулы продает намного меньше кассет, чем топовые музыканты, она считает, что, выпуская магнитоальбомы, они помогают и ее студии.

"Когда я только начинала, продавать их было намного сложнее. Сейчас стало намного проще, потому что люди видят, что известные артисты тоже выпускают музыку на кассетах. Мне это помогло", - сказала она.

"Мне кажется, людям, по-настоящему, нравится этот формат. Сколько раз бывало, что я слушала плейлист на Spotify и пропускала ту или иную песню… А когда включаешь кассету, быстро перепрыгнуть на другой трек уже не получится. В этом есть что-то особенное", - добавила она.

Наиболее продаваемые в Британии альбомы на кассетах в 2020-м (прогноз по итогам года):

1. Леди Гага - Chromatica

2. 5 Seconds Of Summer - Calm

3. Yungblud - Weird

4. The 1975 - Notes On A Conditional Form

5. Blackpink - The Album

6. Селена Гомес - Rare

7. Кайли Миноуг - Disco

8. Дуа Липа - Future Nostalgia

9. Haim - Women In Music Pt III

10. The Streets - None Of Us Are Getting Out Of This Life Alive

Окончательные итоговые результаты года будут известны 4 января 2021-го.